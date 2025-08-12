Švédi rozohrali zápas zle. S Američanmi následne otočili v poslednej tretine

Hokejisti Švédska do 18 rokov.
Hokejisti Švédska do 18 rokov. (Autor: Facebook/Hlinka Gretzky Cup)
Sportnet, TASR|12. aug 2025 o 18:21
ShareTweet0

Švédi prehrávali v zápase dvakrát o dva góly.

Hlinka Gretzky Cup 2025 - skupina B

Švédsko - USA 5:3 (0:2, 2:1, 3:0)

Góly: 23. Nordmark (Bartholdsson, Gustafsson), 38. Meijer (Hermansson, Holmertz), 47. Gustafsson (Nordmark, A. Andersson), 48. Kim (L. Andersson, Palme), 49. Hermansson (Elofsson, Isaksson) – 2. Gordon-Carroll, 17. Harper (Varga), 25. Zielinski (McLaughlin, Klepov)

TRENČÍN. Švédski hokejisti do 18 rokov zdolali v druhom zápase skupiny B na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025 rovesníkov z USA 5:3.

Stretnutie hostil Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne.

Švédski hokejisti prehrávali po prvej tretine už o dva góly, no ešte v tej druhej znižili manko na jeden gól.

O všetko rozhodli v záverečnej časti, keď tromi gólmi za tri minúty otočili skóre na konečných 5:3.

Tabuľka skupiny B

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Švédsko

2

2

0

0

0

15:3

6

2.

USA

2

1

0

0

1

9:8

3

3.

Slovensko

1

0

0

0

1

3:6

0

4.

Nemecko

1

0

0

0

1

0:10

0

Reprezentácie

    Hokejisti Švédska do 18 rokov.
    Hokejisti Švédska do 18 rokov.
    Švédi rozohrali zápas zle. S Američanmi následne otočili v poslednej tretine
    dnes 18:21
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Švédi rozohrali zápas zle. S Američanmi následne otočili v poslednej tretine