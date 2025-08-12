Švédi rozohrali zápas zle. S Američanmi následne otočili v poslednej tretine

Hlinka Gretzky Cup 2025 - skupina B
Švédsko - USA 5:3 (0:2, 2:1, 3:0)
Góly: 23. Nordmark (Bartholdsson, Gustafsson), 38. Meijer (Hermansson, Holmertz), 47. Gustafsson (Nordmark, A. Andersson), 48. Kim (L. Andersson, Palme), 49. Hermansson (Elofsson, Isaksson) – 2. Gordon-Carroll, 17. Harper (Varga), 25. Zielinski (McLaughlin, Klepov)
TRENČÍN. Švédski hokejisti do 18 rokov zdolali v druhom zápase skupiny B na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025 rovesníkov z USA 5:3.
Stretnutie hostil Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne.
Švédski hokejisti prehrávali po prvej tretine už o dva góly, no ešte v tej druhej znižili manko na jeden gól.
O všetko rozhodli v záverečnej časti, keď tromi gólmi za tri minúty otočili skóre na konečných 5:3.
Tabuľka skupiny B
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Švédsko
2
2
0
0
0
15:3
6
2.
USA
2
1
0
0
1
9:8
3
3.
Slovensko
1
0
0
0
1
3:6
0
4.
Nemecko
1
0
0
0
1
0:10
0