ONLINE: Švédsko - USA dnes LIVE, Hlinka Gretzky Cup 2025 (skupina B)

TRENČÍN. Švédski a Americkí hokejisti do 18 rokov dnes hrajú zápas skupiny B na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025.
Stretnutie hostí Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne.
Kde sledovať Hlinka Gretzky Cup?
ONLINE: Švédsko U18 - USA U18 dnes (Hlinka Gretzky Cup 2025, skupina B, utorok, Trenčín, LIVE)
Hlinka Gretzky Cup Skupina B 2025/2026
12.08.2025 o 15:30
2. kolo
Švédsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
USA
Prenos
Švédsko:
Hokejisté Švédska se na posledním MS do 18 let probojovali až do finále. V něm si ale připsali krutou prohru 0:7 s Kanadou. Do Hlinka Gretzky Cupu vstoupily Tři korunky vysokou výhrou 10:0 nad Německem. Gólem a třemi asistencemi se o to zasloužil i útočník Marcus Nordmark z juniorky Djurgårdenu.
USA:
Reprezentace USA nepřijela na turnaj s největšími hvězdami. Má ale tak širokou základnu, že i v tomto výběru jsou výborní hokejisté. To Spojené státy potvrdily i v přípravném duelu s Českem, které zdolaly 4:3, a následně již v ostrém duelu se Slovenskem. Domácí tým sice ještě dvě minuty před koncem držel nerozhodný stav 3:3, Američané však rozpoutali obrovský tlak a Noah Davidson rozhodl. Zbylé dva góly pak vítězové přidali při slovenské hře bez brankáře. USA tedy nakonec vyhrálo 6:3.
Vítám tu všechny milovníky dobrého hokeje – a hlavně toho mládežnického! Úterý je druhým hracím dnem Hlinka Gretzky Cupu. V rámci skupiny B ve slovenském Trenčíně se utkají její hlavní favorité Švédsko a USA. Oba celky zvládly své vstupní zápasy a jejich vzájemný souboj slibuje skvělou podívanou.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 15:30.