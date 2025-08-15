ONLINE: Švédsko U18 - Fínsko U18 dnes, Hlinka Gretzky Cup LIVE (semifinále)

TRENČÍN. Hokejisti Švédska a Fínska do 18 rokov dnes odohrajú semifinále na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025.
Stretnutie hostí Zimný štadión Pavla Demitru v Brne.
Švédi sa na duel výborne naladili, keď rozstrieľali Slovensko 7:0. Naopak, Fíni prehrali vo vyrovnanom zápase so Švajčiarmi 4:3 po predĺžení.
Zápas prinesie v priamom prenose televízna stanica JOJ Šport.
Hlinka Gretzky Cup - piatok 15. augusta
ONLINE: Švédsko U18 - Fínsko U18 dnes (Hlinka Gretzky Cup 2025, semifinále, piatok, Trenčín, LIVE)
Hlinka Gretzky Cup Semifinále 2025/2026
15.08.2025 o 19:00
4. kolo
Švédsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Fínsko
Prenos
Finsko
Tým Suomi si v závěrečném skupinovém zápase pořádně zavařil. Po prohře 3:5 s Kanadou a vítězství 4:1 nad Čechy Finové podlehli 3:4 po prodloužení Švýcarsku. Museli tak doufat, že javorové listy porazí v závěrečném duelu domácí výběr Jana Tomajka.
A tak se stalo, finská reprezentace díky tomu nechybí v semifinále Hlinka-Gretzky Cupu. Uvidíme, co nám dnes předvede Oscar Hemming, který je se třemi góly nejlepším střelcem Finů.
Švédsko
Tři korunky si podmanily skupinu naprosto suverénním způsobem. Švédský výběr neztratil ani jeden bod, navíc vstřelil úctyhodných 22 gólů, přičemž inkasoval pouze ve třech případech. Švédi na úvod turnaje porazili Němce (10:0), následovaly výhry nad USA (5:3) a domácím Slovenskem (7:0).
Díky vysokým vítězstvím se tak mohou pyšnit nejproduktivnějším hráčem dosavadního průběhu turnaje, kterým je Marcus Nordmark (4+5).
Přeji krásný páteční večer! Dnes se společně podíváme na semifinálového utkání Hlinka-Gretzky Cupu, které nám od 19:00 v Trenčíně obstarají reprezentace Švédska a Finska.