Štvrtý deň MS: Keď vediete o tri góly, chcete výhru za tri body, vraví Tatar

OSTRAVA. . Slovenský tím uchmatol v zápase na MS v hokeji 2024 dôležité dva body tímu USA.

Po najlepšom výkone na turnaji zvíťazili 5:4 po predĺžení, hoci do poslednej tretiny vstupovali s pohodlným vedením 4:1.

„Posledná tretina nebola okej,“ hovoril kapitán Tomáš Tatar.

„Boli to infarktové stavy. Niektoré veci musíme zlepšiť. Za stavu 4:1 sa nám toto nemôže stať. Boli tam chyby, ktoré musíme napraviť. Keď vediete o tri góly, chcete tri body. Je to výhra, ktorú berieme s pokorou. Je to veľká škola pre celé naše mužstvo.“