Färjestad miluje a iné možnosti ho nezaujímali. Studenič podpísal novú zmluvu

KARLSTAD. Slovenský hokejista Marián Studenič sa dohodol so švédskym tímom Färjestad BK na predĺžení spolupráce o ďalšie dva roky až do konca sezóny 27/28.

V play off pridal šesť duelov, v ktorý strelil štyri góly a mal jednu asistenciu. Färjestad však vypadol vo štvrťfinále so Skellefteou 2:4 na zápasy. Studenič zároveň postúpil s tímom do finále Ligy majstrov, no v ňom prehrali so švajčiarskym Zürichom Lions 1:2

„Milujem Färjestad a nikdy ma nezaujímali iné možnosti. Od začiatku som miloval Karlstad a je veľmi príjemné mať pevný bod v živote, kde sa cítim dobre. Tento rok v lete sa staneme rodičmi a myslíme si, že Karlstad je veľmi dobré miesto na založenie rodiny,“ povedal Studenič podľa oficiálnej stránky klubu.