Asistencie Studeniča ani Okuliara nestačili. Ich tímy prehrali

ŠTOKHOLM. Slovenský útočník Marián Studenič zaznamenal dve asistencie v drese Färjestadu vo štvrtkovom stretnutí švédskej najvyššej hokejovej súťaže.
Jeho tímu to však k bodovému zisku nestačilo, prehral doma 3:6 s Luleou. Färjestad neuspel v treťom stretnutí z uplynulých štyroch a v tabuľke je na 8. mieste.
Asistenciu pri jedinom góle tímu AIK Skelleftea si pripísal Oliver Okuliar, no taktiež sa z víťazstva netešil.
Výhru 2:1 po predĺžení dosiahla Timra. Skelleftea ukončila sériu troch triumfov a v tabuľke je na tretej priečke s mankom piatich bodov na vedúcu Frölundu.