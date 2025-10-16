Asistencie Studeniča ani Okuliara nestačili. Ich tímy prehrali

Marián Studenič.
Marián Studenič. (Autor: X/Färjestad)
TASR|16. okt 2025 o 22:28
ShareTweet0

Skelleftea ukončila sériu troch triumfov.

ŠTOKHOLM. Slovenský útočník Marián Studenič zaznamenal dve asistencie v drese Färjestadu vo štvrtkovom stretnutí švédskej najvyššej hokejovej súťaže.

Jeho tímu to však k bodovému zisku nestačilo, prehral doma 3:6 s Luleou. Färjestad neuspel v treťom stretnutí z uplynulých štyroch a v tabuľke je na 8. mieste.

Asistenciu pri jedinom góle tímu AIK Skelleftea si pripísal Oliver Okuliar, no taktiež sa z víťazstva netešil.

Výhru 2:1 po predĺžení dosiahla Timra. Skelleftea ukončila sériu troch triumfov a v tabuľke je na tretej priečke s mankom piatich bodov na vedúcu Frölundu.

Tabuľka švédskej SHL

SHL - Svenska hockeyligan

    Marián Studenič.
    Marián Studenič.
    Asistencie Studeniča ani Okuliara nestačili. Ich tímy prehrali
    dnes 22:28
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»Švédsko»SHL - Svenska hockeyligan»Asistencie Studeniča ani Okuliara nestačili. Ich tímy prehrali