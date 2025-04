Jeden má 39, druhý 43. Trenčianski srdciari budú pokračovať aj v ďalšej sezóne

Štyridsaťtriročný obranca odohral vlani 51 zápasov základnej časti s bilanciou tri góly a sedem asistencií. V play off zaznamenal osem štartov.

„Som veľmi rád, že Tošo aj Miško budú u nás pokračovať aj v nasledujúcej sezóne. Sú to hráči so srdcom pre Duklu. Miško je kvalitný brankár, čo nám dokázal aj v uplynulej sezóne. Bohužiaľ ho zastavilo zranenie. V Trenčíne nastúpi už do svojej siedmej sezóny a Toša čaká neuveriteľná šestnásta.