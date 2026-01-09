VIDEO: Škorvánek predviedol famózny zákrok. Červenka neveril vlastným očiam

Stanislav Škorvánek v bránke Mountfield HK Hradec Králové.
Stanislav Škorvánek v bránke Mountfield HK Hradec Králové. (Autor: X/Mountfield HK)
Sportnet|9. jan 2026 o 22:15
Vyznamenal sa v piatej sérii.

Slovenský reprezentant Stanislav Škorvánek predviedol famózny zákrok v piatkovom 40. kole českej extraligy. Dvadsaťdeväťročný brankár v drese Hradca Králové zneškodnil všetkých šesť nájazdov Pardubíc a zaistil tímu triumf (4:3 sn).

Vyznamenal sa najmä v piatej sérii, keď skvelo zneškodnil istý gól českej hokejovej legende Romanovi Červenkovi. Ak ho ho útočník Pardubíc prekonal, bolo by po zápase a Hradec by prehral.

VIDEO: Famózny zákrok Škorvánka v nájazdoch

Škorvánek prišiel do mužstva pred minulým ročníkom, stal sa tímovou jednotkou v bránkovisku a Mountfieldu pomohol v play off až do semifinále.

Vo štvrtok sa dozvedel, že bude reprezentovať Slovensko na ZOH a týmto fantastickým zákrokom, ktorý môže kandidovať aj na zákrok roka, potvrdil jej oprávnenosť.

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    dnes 22:15
