VIDEO: Škorvánek predviedol famózny zákrok. Červenka neveril vlastným očiam

Slovenský reprezentant Stanislav Škorvánek predviedol famózny zákrok v piatkovom 40. kole českej extraligy. Dvadsaťdeväťročný brankár v drese Hradca Králové zneškodnil všetkých šesť nájazdov Pardubíc a zaistil tímu triumf (4:3 sn).
Vyznamenal sa najmä v piatej sérii, keď skvelo zneškodnil istý gól českej hokejovej legende Romanovi Červenkovi. Ak ho ho útočník Pardubíc prekonal, bolo by po zápase a Hradec by prehral.
VIDEO: Famózny zákrok Škorvánka v nájazdoch
Škorvánek prišiel do mužstva pred minulým ročníkom, stal sa tímovou jednotkou v bránkovisku a Mountfieldu pomohol v play off až do semifinále.
Vo štvrtok sa dozvedel, že bude reprezentovať Slovensko na ZOH a týmto fantastickým zákrokom, ktorý môže kandidovať aj na zákrok roka, potvrdil jej oprávnenosť.