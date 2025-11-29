ONLINE: St. Louis Blues - Utah Mammoth, NHL LIVE (Dvorský)

Hokejisti tímov St. Louis Blues a Utah Mammoth hrajú v noci ďalší zápas v základnej časti NHL. Dejiskom stretnutia bude Enterprise Center.
V zostave domáceho tímu nebude chýbať slovenský útočník Dalibor Dvorský, ktorý doposiaľ odohral 15 zápasov s bilanciou tri góly a jedna asistencia.
Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: St. Louis Blues - Utah Mammoth dnes (hokej, NHL, Dalibor Dvorský, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
30.11.2025 o 02:00
St. Louis
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Utah
Prenos
Ve vzájemných duelech z minulé sezony mají oba celky vyrovnanou bilanci dvou výher a dvou porážek. Oba týmy zvítězili jednou doma a jednou venku. V této sezoně už se na půdě Blues odehrál jeden duel, kdy Utah slavil výhru v poměru 7:4.
Utah Mammoth:
Celek okolo českých brankářů Karla Vejmelky a Víta Vaněčka prožil povedený start do sezony, když dokonce chvíli okupoval přední příčky. Nyní však spadl do poloviny tabulky, v posledních deseti zápasech totiž zvítězil jen třikrát, jinak navíc bodoval pouze po třech prohrách po prodloužení. V posledních pěti utkáních se Utah radoval dvakrát na domácím ledě, ovšem nyní je na sérii dvou porážek. V posledním duelu padl na ledě Dallasu Stars 3:4, přestože vedl v utkání 2:0.
Utah stejně jako domácí nemá nijak početnou marodku. Chybět by měli finští obránci Olli Maatta a Juuso Valimaki. Chybí také kanadský útočník Alexander Kerfoot.
Nejproduktivnější hráči:
Logan Cooley – 23 bodů (14+9)
Nick Schmaltz – 22 bodů (10+12)
Clayton Keller – 21 bodů (8+13)
Celek okolo českých brankářů Karla Vejmelky a Víta Vaněčka prožil povedený start do sezony, když dokonce chvíli okupoval přední příčky. Nyní však spadl do poloviny tabulky, v posledních deseti zápasech totiž zvítězil jen třikrát, jinak navíc bodoval pouze po třech prohrách po prodloužení. V posledních pěti utkáních se Utah radoval dvakrát na domácím ledě, ovšem nyní je na sérii dvou porážek. V posledním duelu padl na ledě Dallasu Stars 3:4, přestože vedl v utkání 2:0.
Utah stejně jako domácí nemá nijak početnou marodku. Chybět by měli finští obránci Olli Maatta a Juuso Valimaki. Chybí také kanadský útočník Alexander Kerfoot.
Nejproduktivnější hráči:
Logan Cooley – 23 bodů (14+9)
Nick Schmaltz – 22 bodů (10+12)
Clayton Keller – 21 bodů (8+13)
St. Louis Blues:
Domácí hráči prožívají v posledních zápasech zlepšenou formu. Bodovali totiž ve čtyřech z pěti utkání, avšak tři z nich nedovedli do vítězného konce. Nyní se nacházejí na 13. místě západní konference, do duelu s Utahem nastupují s výhrou v zádech. V domácím duelu s Ottawou Senators totiž otočili vývoj utkání a třemi góly ve třetí třetině zvítězili 4:3.
Blues nemají nijak početnou marodku, kvůli poranění kotníku chybí pouze obránce Torey Krug.
Nejproduktivnější hráči:
Robert Thomas – 15 bodů (4+11)
Jordan Kyrou – 14 bodů (7+7)
Justin Faulk – 13 bodů (6+7)
Domácí hráči prožívají v posledních zápasech zlepšenou formu. Bodovali totiž ve čtyřech z pěti utkání, avšak tři z nich nedovedli do vítězného konce. Nyní se nacházejí na 13. místě západní konference, do duelu s Utahem nastupují s výhrou v zádech. V domácím duelu s Ottawou Senators totiž otočili vývoj utkání a třemi góly ve třetí třetině zvítězili 4:3.
Blues nemají nijak početnou marodku, kvůli poranění kotníku chybí pouze obránce Torey Krug.
Nejproduktivnější hráči:
Robert Thomas – 15 bodů (4+11)
Jordan Kyrou – 14 bodů (7+7)
Justin Faulk – 13 bodů (6+7)
Vítejte u sledování textového on-line přenosu z utkání zámořské hokejové NHL. V noci ze soboty na neděli se střetne St. Louis Blues a Utah Mammoth.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 02:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: