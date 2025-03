Spišiaci hľadajú play-off nastavenie. Nádeje na tradičnú otočku zmaril skrat kapitána Rapáča

„Myslím si, že nám chýba energia. Musíme sa čím skôr prenastaviť na play-off, je to iná súťaž a to, čo stačilo v základnej časti, v play-off stačiť nebude.

Niečo sme si už v kabíne povedali, uvedomujú si to aj hráči. Máme dosť skúsené mužstvo na to, aby to dokázalo,“ zdôraznil Záborský.

Brejčák si prvý gól nechával na koniec

Zvolenčania po vyradení Slovana pokračujú aj proti Spišskej Novej Vsi v dobrých výkonoch. Podľa skúseného Daniela Brejčáka si aspoň jedno víťazstvo v Spišskej zaslúžili.

„Víťazstvo v Spišskej určite teší, najmä po tom, čo sme rovnako ako včera hrali veľmi dobre. Včera nám chýbalo trochu šťastia. Aj dnes sme sa držali toho, čo sme chceli hrať.

Snažili sme sa viac strieľať a tlačiť do bránky. Dnes nám to tam padlo. Keď bude dodržiavať to, čo dnes prinieslo úspech, tak to bude dobre,“ povedal autor dôležitého druhého gólu do šatne.

V tejto sezóne skóroval prvýkrát. „Nechával som si ho na koniec,“ pousmial sa Brejčák.