Spišiaci sa po mesiaci dočkali trojbodového víťazstva. Ubojovali sme to, vravel nový tréner

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Po ďalšom výbuchu v piatkovom zápase s Trenčínom, ktorý priniesol ôsmu prehru z deviatich novembrových zápasov, sa v sobotu vedenie Spišskej Novej Vsi prvýkrát od návratu do extraligy rozhodlo pre odvolanie trénera. Na lavičke skončil kanadský kouč Jason O’Leary a v nedeľňajšom zápase so Spišskou Novou Vsou viedol mužstvo z pozície hlavného trénera dlhodobý asistent Vladimír Záborský. „Nebolo to už len o výsledkovej, ale aj o hernej kríze a výkonoch. Mali sme internú debatu s trénerom O’Learym a vzájomne sme sa dohodli, že je čas urobiť nejakú zmenu. Nemali sme to v pláne a ani to nebol náš cieľ.

Bolo to prvýkrát v novodobej histórii v extralige, keď Spišská Nová Ves ukončila spoluprácu s trénerom. Ale taký je hokejový život. Musíme sa nejakým spôsobom nakopnúť a uvidíme ako to bude ďalej fungovať,“ odôvodnil pred domácim duelom so Žilinou krok vedenia klubu športový manažér Radomír Heizer.

Môže dôjsť aj na hráčov Hlavným trénerom sa stal Vladimír Záborský. „Pôsobí v klube už dlhé roky a má prehľad o všetkých hráčoch, ktorí u nás sú. Bol dlhodobo asistentom trénera pri A-mužstve a má veľké znalosti o nejakých systémových veciach. Uvidíme ako sa situácia vyvinie a či budeme hľadať nového trénera. Vlado je Spišiak, dostal šancu a možno to bude dočasné a možno trvalé. K tomu sa teraz vyjadriť nedokážem,“ dodal Heizer. VIDEO: Zostrih zápasu HK Spišská Nová Ves - Vlci Žilina (25. kolo)

Zdôraznil, že s výsledkami a výkonmi nebolo vedenie spokojné už dlhšie a zápasom s Trenčínom to len vyvrcholilo. „Potrebovali sme nájsť nový impulz. Vyšlo to na trénera, ale nebudeme si klamať. Nie sme spokojní ani s výkonmi hráčov a verím, že po tejto zmene sa nad sebou zamyslia aj niektorí hráči. A ak nie, tak budeme robiť aj nejaké zmeny v kádri.“

Ubojované víťazstvo a hľadanie sebavedomia Spišiaci napokon premiéru s novým hlavným trénerom zvládli. Hoci aj so Žilnou prehrávali v úvode druhej tretiny po góle Miroslava Muchu, ale ešte do konca druhého dejstva dokázali skóre otočiť gólmi Ryana MacKinnona a Adama Žiaka a ich víťazstvo na 3:1 necelých päť minút pred koncom zápasu poistil prvým extraligovým gólom Šimon Groch. Spišiaci sa tak po vyše mesiaci dočkali trojbodového víťazstva.

„Ubojovali sem to. Potrebujeme sa dostať z určitých vecí, v ktorých sa momentálne nachádzame. Ako veľké pozitívum hodnotím to, že sme dnes miestami hrali ako mužstvo a dodržiavali veci, ktoré sa snažíme robiť už dlhodobejšie. Dnes sme to skôr pretlačili silou vôle. Chýba nám sebavedomie zo začiatku sezóny, ale je to po tých prehrách prirodzené. Len pomalými krokmi a tvrdou každodennou prácou sa môžeme vrátiť späť kam patríme a vrátiť si sebavedomie,“ hodnotil zápas tréner Záborský.

S O’Learym si ešte dá kávu Nový hlavný tréner priznal, že zmeny sa udiali tak rýchlo, že ani nemal veľa času ich vnímať. „Urobil som si svoju robotu. Posunuli sme sa, hoci ma to mrzí, lebo Jasom bol dobrý chlap a vychádzali sme spolu dobre. V hokejovom svete sa ale dejú aj takéto veci a nám neostalo nič iné, len sa pripraviť na ďalší zápas,“ priznal po zápase Záborský. V klube pôsobí už desať rokov a dlhodobo bol asistentom trénera pri seniorskom tíme. Spolu s členmi vedenia klubu patrí do úzkeho kruhu ľudí, ktorí sa o hokej v Spišskej Novej Vsi starajú. „Sme veľmi úzko spätí, vyrastali sme spolu, hrali sme spolu hokej. My nie sme veľkoklub, ktorý veľké zázemie ľudí, ktorí pracujú okolo. Sme ľudia, ktorí máme rovnakú pasiu v hokeji a snažíme sa pomôcť klubu a mestu. Ja len robím všetko pre to, aby sme sa každý deň zlepšovali. Či ostanem alebo neostanem hlavným trénerom vôbec neriešim.“ Záborský priznal, že od všetkých, ktorým robil asistenta, sa snažil každý deň učiť.

„Snažím sa brať od každého trénera to dobré a zakomponovať do toho, to svoje vlastné. Niečo sme zmenili, niečo ostalo, ale dnes sme radi najmä za tri body, čo je v tejto chvíli najdôležitejšie,“ povedal Záborský s tým, že so svojim predchodcom O’Learym si určite ešte pred jeho odchodom zo Spiša dá kávu.

Tŕň z päty vytrhli obrancovia Zaujímavosťou zápasu bolo, že všetky góly Spišiakov strelili obrancovia. „Mali sme dnes šťastnú kartu. Niekedy nás potiahnu útočníci, niekedy sa to podarí nám obrancom. Ale podstatné je víťazstvo,“ povedal autor víťazného gólu Adam Žiak, ktorý sa presadil v presilovej hre. Aj on spomenul hľadanie strateného sebavedomia: „Potrebovali sme nový impulz. Vedeli sme, že nám momentálne chýba sebavedomie a chceli sme sa chytiť na každej maličkosti. Aby sme dali nejaký gól. Som rád, že sme využili aj presilovku, lebo v poslednej dobe sme sa v presilovkách trápili. Dnes sme si podrobne povedali, čo budeme hrať a ako. Myslím si, že sa nám to podarilo splniť a konečne máme víťazstvo za tri body. Lebo sme naňho čakali veľmi dlho a verím, že negatívna šnúra, akú sme prežili, sa už opakovať nebude.“

Groch počúvol trénera a má prvý gól Pre Spišiakov strelil veľmi dôležitý tretí gól strelil Šimon Groch. 21-ročný obranca sa do gólových štatistík extraligy zapísal prvý raz a pribrzdil snahu Žilinčanov zdramatizovať zápas a bodovať. „Len som sa otočil a hodil to na bránku a padlo to tam. Je to netradičné, obzvlášť pre mňa, lebo nie som práve strelec. Počúval som trénerov, ktorí nám vraveli, že to máme nahadzovať na bránu. Som rád, že som pomohol mužstvu k výhre,“ komentoval premiérový gól Groch. Okrem gólu a toho, že dopriali novému trénerovi v prvom zápase výhru, Grocha potešilo aj to, že hrali ako tím, všetci spolu. „Lebo na ľade sme my hráči. Tréner nám môže dávať nejaké tipy, ako máme čo robiť, ale vždy to musíme uhrať my hráči. Určite sme radi, že sme po sérii prehier konečne vyhrali. Ale nesmieme zaspať na vavrínoch, musíme ísť ďalej.“

Babka spomenul nezdravú presilu Žilinčania nedokázali zvíťaziť nad Spišskou Novou Vsou ani v treťom vzájomnom zápase svojej nováčikovskej sezóny. „Prišli sme dobre pripravení, aj sme dobre korčuľovali, len škoda, že po nejakých našich chybách skórovali a rozhodli zápas. Vždy mrzí, keď si necháte utiecť zápas, v ktorom idete do vedenia. O to viac, že to bo bolo v Spišskej Novej Vsi, kde sa veľmi ťažko hrá. Je to škoda, ale ideme ďalej a musíme sa pripraviť na ďalší zápas,“ hodnotil zápas strelec úvodného gólu Mucha. Podľa asistenta trénera Daniela Babku odohrali Žilinčania solídny zápas. „Domácich sme prestrieľali, išli sme aj do vedenia. V momentoch, keď sa lámal zápas, tak sme hrali trochu proti väčšej presile ako by bolo zdravé. Dali sme menej gólov ako súper a tým pádom odchádzame bez bodov. Neteší nás to, ale aj v šatni po zápase sme si povedali, že začíname nový mikrocyklus prípravy na ďalšie zápasy. Zabudneme na to, čo nás počas zápasu frustruje, keďže nie vždy sú to hráči či tréneri súpera. Ale tak to v hokeji chodí a ovplyvniť to nevieme. Sme z toho smutní, lebo chalani dreli a bojovali, ale dnes to na body nestačilo.“