Na Spiši veria, že už bude stále plno. Za deň nepostavíte Rím, reaguje tréner Slovana na historický pád

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišiaci si dokonale znásobili piatkovú eufóriu, keď po víťazstve v Košiciach spečatili víťazstvo v základnej časti. V predposlednom kole privítali pred plným domom Slovan Bratislava a fanúšikom ešte pred preberaním Pohára Dušana Pašeka dopriali ďalšiu otočku a po víťazstve 3:2, už siedmom v rade, boli oslavy o to búrlivejšie.

„Ťažko sa tie pocity, ktoré prežívame, opisujú. Tu som začal robiť prvé kroky na ľade, tu som hral hokej nielen ja, ale aj Rišo a Braňo Rapáčovci, Rado Heizer, aj Maťo Saloga, teda všetci, čo sme v tejto organizácii. Vyrastali sme tu.

Vidieť zaplnené tribúny, ktoré si to užívajú, je pre nás ako splnený sen. To je niečo, na čo nezabudnem do konca života. Pre také niečo sme do toho išli všetci, ktorí sme tu vyrástli a ktorým ten klub dal do života veľa. Je to pre nás niečo neuveriteľné. Ale snažíme sa byť stále nohami na zemi a dneska trošku si vydýchneme, pooslavujeme, ale zajtra máme znova tréning a ideme pracovať ďalej,“ priznal po zápase tréner Vladimír Záborský.

Vizitka pár ľudí Jedným z mála hráčov v súčasnom kádri Spišiakov, ktorý si ešte pamätá aj postup do extraligy pred štyrmi rokmi je obranca Dávid Romaňák. Ako priznal, vtedy by neveril, že niečo také, ako teraz, zažije. VIDEO: Zostrih zápasu Spišská Nová Ves - Slovan Bratislava (53. kolo)



„Je to niečo neskutočné. Je to vizitka pár ľudí, najmä Riša Rapáča, ktorý má v sebe víťaznú mentalitu a vštepuje ju do nás už päť rokov a to sa potom podpisuje aj na výsledkoch. Každý jeden z nás, či Slovák alebo zahraničný hráč, drieme pre tento klub a chceme urobiť úspech,“ zdôraznil hráč, ktorý sa klubu upísal aj na ďalšie sezóny: „Lepší záver sme si ani nemohli predstavovať. Porazili sme doma veľký klub ako je Slovan pred vypredaným štadiónom a ešte sme dostali aj pohár za víťazstvo v základnej časti. Bol to krásny večer a ja verím, že už každý zápas do konca sezóny, ktorý odohráme doma bude vypredaný a že tu bude takáto atmosféra.“

Ako z nejakého scenára „Bol to vyrovnaný zápas, v podstate celé tri tretiny. My sme sa v druhej polovici aj zásluhou fanúšikov nakopli a začali sme viac tlačiť a dobýjať bránu. Hrali sme lepšie, hrali sme aktívnejšie, momentum nám dali presilovky. A hoci Denis Godla chytal výborne, podarilo sa nám vyrovnať. A keďže súper musel ísť do hry bez brankára, napokon sme strelili aj tretí gól,“ hodnotil Záborský zápas a celý večer bol podľa neho ako z nejakého scenára: „Dva góly Braňa Rapáča pred našimi divákmi a preberanie pohára. Teraz je skôr na mieste opäť stlmiť emócie.“ Rapáč nechá reprezentáciu mladším Kapitán Spišskej Novej Vsi opäť potvrdil, prečo je jeho úloha v tíme v tejto sezóne nezastupiteľná. Už v druhej minúte otváral skóre, a necelé štyri minúty pred koncom vyrovnával a potvrdil pozíciu najlepšieho strelca Spišskej Novej Vsi.

Pri otázke, či pri skvelej forme neklope opäť na dvere reprezentácie, sa len pousmial: „Radšej nech tam idú mladší, to už nie je pre mňa.“ Priznal, že po víťazstve v Košiciach sa trochu oslavovalo. „Nebudem klamať. Ale napriek tomu sme dnes podali dobrý výkon, hoci to nebolo dokonalé. Vieme hrať určite lepšie. Človek si povie, že ide na sto percent, ale niekde vzadu v hlave vždy má, že už je rozhodnuté, ale kvôli tým divákom sme chceli vyhrať,“ povedal k zápasu, ktorým Spišiaci natiahli aj sériu domácich víťazstiev nad Slovanom. Ten od návratu Spišiakov do ligy v sezóne 2021/2022 na ich ľade ešte nevyhral a poslednýkrát sa mu to podarilo dokonca už pred pätnástimi rokmi, v januári 2010: „Teraz mi to v šatni pripomenuli. Krásne. Verím, že bude trvať aj ďalej, lebo teoreticky ich za nejakých predpokladov môžete mať aj v play-off.“

Pohára sa nedotkli Pri odovzdávaní pohára pre víťaza základnej časti sa čakalo, ako sa s tým Spišiaci vysporiadajú. Napokon sa ho ani jeden z hráčov nedotkol, jeden zo zamestnancov klubu ho len preniesol do rohu ľadovej plochy pod tribúnu fanklubu na spoločnú fotku. „Skôr sme sa inšpirovali Floridou Panthers. Ale nie, samozrejme, to je len žart. Už po zápase v Košiciach sme sa o tom bavili a takto sme sa všetci rozhodli,“ s úsmevom poznamenal Romaňák pri otázke, či ich neodradilo to, čo sa stalo pred rokom Popradčanom, ktorý oslavovali víťazstvo v základnej časti a vypadli hneď vo štvrťfinále s Nitrou. Ako doplnil kapitán Branislav Rapáč, hlasovala nielen kabína, ale priestor dostali aj fanúšikovia na sociálnych sieťach. „Väčšina v kabíne, aj väčšina fanúšikov to chcela takto. Niečo sa teraz končí, to sme vyhrali, ale najdôležitejšia čas sezóny teraz prichádza. Musíme sa už od zajtra robiť všetko pre to, aby sme na play-off boli 100 % pripravení.“

Slovan najhoršie od návratu do extraligy Slovanisti pred zápasom presne vedeli, o čo idú hrať. Potrebovali na Spiši vyhrať, aby ustáli tlak tabuľkového suseda z Popradu. Keďže ten zvládol domáci zápas so Žilinou za tri body a v poslednom kole cestuje na ľad posledných Nových Zámkov, Slovan po prehre klesol na siedme miesto s dvojbodovou stratou a zrejme ho čaká kvalifikácia o play-off proti desiatemu Zvolenu. „Teraz sa situácia zamotala a v poslednom kole to bude náročné zvrátiť. Vieme, s kým hrá Poprad, vieme s kým hráme my, čiže uvidíme, ako to celé dopadne, ale budeme určite bojovať do konca,“ reagoval na situáciu kapitán Michal Sersen. Podľa trénera Tomáša Surového sa zápas vyvíjal tak, ako chceli. „Hrali sme proti veľmi kvalitnému súperovi a držali sme jednogólové vedenie. Ale keď chcete vyhrať v Spišskej, mali by ste odskočiť a my sme tie šance mali. Súper to svojou kvalitou, ktorú potvrdzuje celý rok, dokázal otočiť. Išli sme do hry bez brankára, keďže sme potrebovali vyhrať za tri body,“ povedal k zápasu.