Spišská Nová Ves posilňuje defenzívu. Prichádza nový legionár zo známej rodiny

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejový klub HK Spišská Nová Ves angažoval 33-ročného kanadského obrancu Nolana Zajaca.
Bude to pre neho prvé pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži, v nedávnych sezónach pôsobil vo viacerých európskych ligách. Spišiaci informovali o novej akvizícii na sociálnych sieťach.
Zajac pochádza z hokejovej rodiny. Tomuto športu sa venoval jeho otec Tom a aj traja bratia. Najznámejší z nich Travis odohral v NHL vyše tisíc zápasov, takmer všetky za New Jersey.
Ofenzívny obranca Nolan hral v uplynulých troch sezónach v nemeckej DEL, predtým pôsobil vo Švédsku, Nórsku a nižších zámorských súťažiach.
„Je to ofenzívny obranca, s ktorým počítame do presilových hier. V uplynulých rokoch patril medzi produktívnych obrancov v nemeckej DEL.
Dostali sme na neho výborné referencie od nášho odchovanca Adama Jánošíka, ktorý s ním hral vo švédskom klube Oskarshamn. Veríme, že bude rozdielový hráč a pomôže mužstvu k lepším výsledkom,“ povedal generálny manažér klubu Richard Rapáč.