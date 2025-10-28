Spišská Nová Ves posilňuje defenzívu. Prichádza nový legionár zo známej rodiny

Jeho brat odohral v NHL cez 1000 zápasov.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejový klub HK Spišská Nová Ves angažoval 33-ročného kanadského obrancu Nolana Zajaca.

Bude to pre neho prvé pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži, v nedávnych sezónach pôsobil vo viacerých európskych ligách. Spišiaci informovali o novej akvizícii na sociálnych sieťach.

Zajac pochádza z hokejovej rodiny. Tomuto športu sa venoval jeho otec Tom a aj traja bratia. Najznámejší z nich Travis odohral v NHL vyše tisíc zápasov, takmer všetky za New Jersey.

Ofenzívny obranca Nolan hral v uplynulých troch sezónach v nemeckej DEL, predtým pôsobil vo Švédsku, Nórsku a nižších zámorských súťažiach.

„Je to ofenzívny obranca, s ktorým počítame do presilových hier. V uplynulých rokoch patril medzi produktívnych obrancov v nemeckej DEL.

Dostali sme na neho výborné referencie od nášho odchovanca Adama Jánošíka, ktorý s ním hral vo švédskom klube Oskarshamn. Veríme, že bude rozdielový hráč a pomôže mužstvu k lepším výsledkom,“ povedal generálny manažér klubu Richard Rapáč.

