Spišiaci sa začínajú prebúdzať. Opäť hráme ako tím, tešil sa tréner

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Aj tretie z najväčších derby v hokejovej extralige v tejto sezóne má rovnakého víťaza. Popradčania opäť dokázali v zápase so Spišskou Novou Vsou ísť do vedenia, ale rovnako ako predchádzajúcich dvoch zápasoch, nedokázali zvíťaziť. Spišská si tak po víťazstve 3:1 po dlhých týždňoch dlhých týždňoch vychutnala pocit druhého víťazstva v rade, Poprad naopak prežíva prvé náznaky krízy a prehral tretí zápas po sebe.

Spišiaci sa po novembrovej kríze pred derby rozhodli pre ďalší rez a po kanadskom trénerovi Jasonovi O’Learym sa rozlúčili aj s dvoma kanadskými legionármi, Stephenom Harperom aj Zackom Andrusiakom.

Ten patril v prvej časti sezóny k najväčším hviezdam ligy, ale ani jemu sa počas krízového novembra nedarilo pomôcť tímu k lepším výsledkom. VIDEO: Zostrih zápasu Spišská Nová Ves - Poprad v Tipos extralige

„Vedeli sme to, že to nemusí byť v jeho prípade úplne ideálne už v auguste. Vbehol do sezóny ako kométa a v presilovkách mu padalo všetko na čo siahol. Potom začal stagnovať. Hľadali sme riešenia, rozprávali sme sa s ním, mali sme mítingy, mal tu aj rodinu, aj sa mu tu páčilo, ale nesadlo to a museli sme sa posunúť ďalej,“ komentoval tréner Vladimír Záborský odchod Andrusiaka, ktorý hneď v prvom zápase v svojom novom zvolenskom pôsobisku strelil svoj šestnásty gól sezóny po dvanásť zápasovej streleckej odmlke. Keď útočníci nedali, brankári pomohli Od začiatku zápasu sa hral na spišskonovoveskom ľade atraktívny hokej a už v prvej tretine nechali útočníci vyniknúť oboch brankárov, domáceho Mareksa Mitensa aj hosťujúceho Adama Vaya. Tí sa na rozhraní prvého a druhého dejstva nadnesene povedané rozhodli otvoriť skóre zápasu. Najprv Mitens desať sekúnd pred prvou prestávkou nedokázal zastaviť puk nahodený na jeho bránku zo stredného pásma a ten prekĺzol za jeho chrbát.

„Takéto puky sú nepríjemné pre brankárov a občas sa im to stane, ale obaja dnes potvrdili svoju kvalitu. Vychytali množstvo čistých šancí a držali mužstvá v zápase,“ poznamenal autor úvodného gólu, popradský obranca Oliver Turan. Na začiatku druhej minúty prostrednej tretiny sa začervenal aj popradský gólman Vay. „Treba to skúšať aj z rohu. Ja som to tam len napálil a som rád, že mu to tam prepadlo,“ smial sa po zápase Patrik Števulika, ktorý z takmer nulového uhla nahadzoval na popradskú bránku puk nahodený do útočného pásma. Čakanie na druhý gól Po týchto kurióznych góloch sa obaja brankári vrátili k tomu, čo vedia najlepšie a likvidovali jednu šancu za druhou. Veď útočníci oboch tímov na nich vyslali takmer sedemdesiat striel.

Napokon zápas na svoju stranu preklopili domáci. Najprv necelých deväť minút pred koncom zlú rozohrávku hostí vo vlastnom obrannom pásme potrestal Juraj Majdan, ktorý dorazil do bránky Vayom vyrazenú strelu Števuliaka a štyri minúty pred koncom peknou strelou švihom do horného rohu bránky uzavrel skóre Adam Žiak. VIDEO: 6. časť podcastu Hokejový BOSS

„Bol to taký vyčkávací zápas. Čakalo sa, kto dá druhý gól. Dali sme ho my a tešíme sa z troch bodov. Aj my aj súper sme mali veľa šancí. Možno sme to víťazstvo chceli trochu viac, možno sme mali aj trochu šťastia. Hlavne sme začali trochu viac brániť, lebo v tých zápasoch predtým sme dostávali veľmi veľa gólov a tak sa nedá hrať. Jedine takouto poctivou hrou a možno aj škaredými gólmi sa dostaneme k tomu, aby sme zas vyhrávali,“ hodnotil zápas autor víťazného gólu Majdan, na ktorého nadviazal dvojbodový Števuliak: „V šatni sme si povedali ako chceme hrať, držali sme sa toho plánu celý zápas. Mali sme pasáže, kde nás zatlačili, ale mali sme veľa prečíslení aj brejkov. Dlho nám to tam nechcelo padnúť, ale dali sme potrebný druhý gól a tým tretím sme top upokojili a dotiahli do víťazného konca.“

Vrátili sa k osvedčenému Spišská Nová Ves si dve víťazstvá v rade pripísala, naposledy na konci októbra práve v Poprade uzavrela víťaznú šnúru piatich zápasov, po ktorých prišla novembrová kríza. Tá vyvrcholila rezmi v kabíne, odchodom trénera aj dvoch legionárov. Zdá sa, že vedenie klubu našlo ten správny impulz na prekonanie krízy. „Vrátili sme sa k systému, ktorí sme hrávali v predchádzajúcich sezónach. Zjednodušili sme to a je to trochu vidieť. V tom je asi tá najväčšia zmena. Uvidíme ako to pôjde ďalej, súťaž je ešte dlhá a teraz sa musíme sústrediť na posledný zápas so Zvolenom, dobre potrénovať v repre pauze a verím, a že sa po nej vrátime pripravení takticky aj fyzicky a budeme hrávať tak ako na začiatku sezóny,“ naznačil to, čo mužstvu pomohlo Juraj Majdan. Opäť hrajú ako tím Ďalšou zmenou podľa Majdana je aj to, že opäť hrajú ako tím: „Hokej hráme my hráči. Dôležité je, aby sme sa dali dokopy a viac hrali spolu. Keď budeme hrať jednoducho a bojovať jeden za druhého, tak budeme vyhrávať, lebo mužstvo máme kvalitné.“

Jeho slová potvrdil aj tréner Vladimír Záborský, ktorý po vyše dvoch sezónach v pozícii asistenta dostal dôveru vedenia a pripísal si druhé víťazstvo ako hlavný tréner. „Do našej hry sa vracajú prvky, ktoré tam chceme vidieť a hráme konečne ako mužstvo a hráči, ktorí sú na ľade hrajú ako päťka a nie ako individuality a to je veľmi dôležité. Liga je veľmi vyrovnaná a zápasy sú často o tom jednom góle, alebo o jednej rozdielovej chybe. Dnes musím pochváliť všetkých, lebo sme na 95 percent plnili to, čo sme si povedali a za to sme boli v konečnom dôsledku odmenení.“ Hľadanie cesty k víťazstvu Kým Spišiaci sú, zdá sa, z najhoršieho vonku, Poprad naopak. Prehral už tretí zápas v rade. „Každý tím má nejaké obdobia a nejaké zažívame teraz aj my. Nemyslím si, že by sme hrali zlý hokej, ale vždy nám chýba niečo k tomu, aby sme dosiahli víťazstvá. Dnes to bolo to premieňanie šancí, ale verím, že v poslednom, zápase pred prestávkou s Košicami to zlomíme a dokážeme doma potešiť fanúšikov,“ verí kapitán Oliver Turan.

Podľa asistenta trénera Jána Šimka v takýchto vyrovnaných zápasoch rozhodujú si víťazstvo zoberie to mužstvo, ktoré bude efektívnejšie a schopné potrestať súperove chyby: „Aj v tomto zápase bolo po čase zrejmé. V takejto situácii chcete mať na ľade takých hráčov, ktorí sú odolní a schopní zápas zvládnuť či už z pohľadu ofenzívy, ale z pohľadu defenzívy. Vpredu sme mohli byť efektívnejší, šance sme na to mali, vzadu sme nedokázali hrať bez chýb.“ Dvihnúť vnútorný tlak aj konkurenciu Rovnako ako v predchádzajúcich derby so Spišskou Novou Vsou sa nedokázali Popradčania po úvodnom góle dostať v ďalšom priebehu opäť do vedenia. „Stále sa to v našich zápasoch točí okolo jedného gólu. Pracujeme na tom a snažíme sa do chlapcov vliať pozitívne sebavedomie, ale nedarí sa nám zápasy pretláčať na svoju stranu,“ poznamenal Šimko, ktorý pripustil aj problémy s kvalitou a šírkou momentálneho popradského kádra: „Momentálne nemáme takú šírku kádra, ako by sme chceli a kto príde, ten hrá. Chlapci musia cítiť väčšiu konkurenciu, aby sa dokázali medzi sebou dotlačiť k lepším výkonom a zvládali situácie vpredu aj vzadu lepšie. Nemôžeme sa v ofenzíve spoliehať na dvoch hráčov a vzadu zas potrebujeme takých, ktorí budú hrať jednoducho a nebudú robiť nič navyše len preto, aby nejako vynikli.“