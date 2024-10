Spišiaci sú majstri otočiek. V repríze letnej divočiny vyfúkli triumf Košičanom

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejisti Spišskej Novej Vsi si po ďalšom divokom derby s Košicami udržali pozíciu lídra ligy. Hnaní štvortisícovým skvelým publikom v domácej aréne trikrát doťahovali náskok súpera, aby v záverečnej štvrťhodine zápasu strhli víťazstvo na svoju stranu. Košičania tak prvýkrát v sezóne prehrali v riadnom hracom čase, Spišiaci naopak ostali jediným tímom, ktorí bodoval v každom z doterajších deviatich zápasov. Víťazne vyšli Spišiaci aj z bodovej naháňačky najproduktívnejších hráčov extraligy. Ich ofenzívne eso Zackari Andrusiak pridal do svojich štatistík 4 body, za dva góly a dve asistencie, jeho košický prenasledovateľ Brett Pollock tri, za jeden gól a dve asistencie.

Zápas pripomínal divokú letnú prestrelku, ktorú oba tímy predviedli vo finále turnaja v talianskom Bolzane. Vtedy sa z víťazstva 7:6 tešili Košičania. Už prvé minúty naznačili, že to na Spiši môže byť podobne divoké. Košičanom vyšiel výborne vstup do zápasu a po góloch Joshuu Tevesa a Šimona Petráša viedli po necelých šiestich minútach o dva góly. Z dvojgólového vedenia sa tešili len pol minúty. Andrusiak najprv znížil a na začiatku druhej tretiny v presilovke aj vyrovnal. Vzápätí jeho prenasledovateľ v bodových štatistikách Pollock opäť poslal Košičanov do vedenia, v polovici zápasu domáci Dávid Romaňák vyrovnal skóre a necelé štyri minúty pred koncom druhého dejstva Košičania tretíkrát vyhrávali po góle Eduarda Šimuna. VIDEO: Zostrih zápasu Spišská Nová Ves - Košice

V tretej tretine už ostrými pálili len domáci. Pätnásť minút pred jej koncom vyrovnal Dante Hannoun. V záverečnej desaťminútovke šli Košičania dvakrát do oslabenia a to druhé za príliš veľa hráčov na ľade potrestal víťazným gólom Adam Žiak. V samom závere si presilovku zahrali aj Košičania, ale nedokázali ju využiť ani pri odvolaní brankára a šesť sekúnd pred koncom Róbert Džugan do prázdnej bránky spečatil skóre zápasu na 6:4 v prospech Spišskej Novej Vsi.

O pekelný večer sa postarali aj diváci Trénera Spišskej Novej Vsi Jasona O´Learyho priebeh zápasu a vysoký počet gólov neprekvapil. „Hovorili sme o tom aj po zápase v Bolzane. Vidieť toľko gólov nie je to, čo by sme my ako tréneri chceli, ale keď sa stretnú dve takéto mužstvá, tak sa diváci môžu tešiť na pekelný hokejový večer,“ povedal O´Leary po zápase. Do hľadiska spišskonovoveského zimného štadióna prišlo viac ako štyritisíc divákov, ktorí podľa Adama Žiaka vytvorili atmosféru pripomínajúcu tú, v ktorej sa v minulej sezóne odohrali na Spiši štyri semifinálové zápasy oboch súperov. „Sme radi, že sa vždy vieme oprieť o našich fanúšikov, ktorí nám v domácich zápasoch veľmi pomáhajú,“ pochválil kulisu na štadióne autor víťazného gólu. VIDEO: Atmosféra po triumfe Spišskej Novej Vsi

Majstri otočiek Spišiaci sú v tejto sezóne majstrami otočiek. Len v jedinom zápase nemuseli otáčať skóre, v ďalších ôsmich vždy boli tým mužstvom, ktoré inkasovalo ako prvé. „Verili sme tomu, že sa nám to podarí. Hokej sa hrá šesťdesiat minút a to nám prízvukoval aj tréner, aby sme hrali až do konca a oplatilo sa to. Je to o sile mužstve. Ale musíme popracovať na tých našich začiatkoch, lebo v budúcnosti na to môžeme doplácať,“ zdôraznil Žiak, ku ktorému sa pridal aj ďalší z gólových hrdinov večera Romaňák:

„Fanúšikovia si asi s radosťou vychutnali tento zápas, padlo desať pekných gólov, takže určite odchádzali spokojní. Dovolím si tvrdiť, že aj náš výkon bol celkom dobrý, góly sme dostali po individuálnych chybách, ale nakoniec sme našli cestu k víťazstvu. Jediné, čo nás, môže mrzieť je, že sme opäť prehrávali. Zatiaľ neviem ako, ale musíme nájsť spôsob ako to zlepšiť.“ Panika vo vlastnej tretine V druhom zápase po sebe sa v drese Košíc gólovo presadil Eduard Šimun. Po jeho góle Košičania tretíkrát vyhrávali. „Nestrannému divákovi sa musel zápas páčiť kvôli gólom, ale my určite nie sme spokojní s tým, ako to skončilo,“ povzdychol si po zápase a príčiny neúspechu videl úplne jasne: „Nepostrážili sme si veci, ktoré sme si postrážiť mali. Nemôžeme strácať toľko pukov v strednom a obrannom pásme. Vracia sa nám to potom naspäť. Súper má veľkú kvalitu v útoku a jeho rýchli hráči vedia takéto veci potrestať. Veľakrát sme sa zbytočne zamotali v našom pásme bol z toho ich tlak podporovaný divákmi a dostávali sa na koňa.“

Rovnako to videl aj tréner Dan Ceman, podľa ktorého to bol v defenzíve jeden z najhorších výkonov v sezóne. „Bol to náš prvý zápas v tomto búrlivom prostredí, kde bolo ako vždy skvelé publikum. V našom vlastnom pásme sme urobili viacero zlých rozohrávok, akoby sme aj pod tlakom atmosféry panikárili. A oni majú vysokooktánový útok, veľa skvelých šikovných útočníkov a my sme neurobili dosť pre to, aby sme to neutralizovali. Podporovali sme ich hru v prechode do útoku tým, že sme odovzdávali príliš veľa pukov.“

Nezafungovali špeciálne formácie Ďalším faktorom, ktorý preklopil misky váh na stranu Spišiakov, bola hra špeciálnych formácií. Košičania nepotvrdili úspešnosť v oslabeniach, keď z troch oslabení ubránili len jedno a naopak zo štyroch presiloviek dokázali tentoraz využiť len jedinú. „Rozhodla presilovka, ktorú dostali pred koncom a využili ju. My sme si potom tiež zahrali presilovku, ale len nám to tam lietalo okolo bránky a nepadlo,“ vrátil sa k záveru zápasu Šimon Petráš, ktorý v prvej tretine posielal Košičanov do dvojgólového vedenia. Práve trest pre hráčsku lavicu, pri ktorom padol víťazný gól domácich, vyvolal na košickej strane búrlivé reakcie. „Nemôžem sa k tomu vyjadrovať, lebo by som dostal pokutu. Radšej nepoviem nič,“ dodal Petráš. Sporný moment samozrejme spomenul aj tréner Ceman, známy svojimi búrlivými reakciami na rozhodnutia rozhodcov. „Nebol by to zápas v našej lige bez kontroverzného rozhodnutia na konci. Ale nemyslím si, že sme hrali dostatočne dobre, aby sme dnes vyhrali. Najmä proti tomuto tímu so všetkými jeho ofenzívnymi zbraňami.“