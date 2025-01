Košičania doplatili na zbytočné vylúčenia. Zaviedli sme pokuty, priznal tréner

„Máme to trochu naopak. My hráme lepšie vtedy, keď prehrávame. Keď vyhrávame, tak akoby sme čakali, čo súper s nami urobí.

Vybičované emócie a tristobodový Rapáč

Aj strelec úvodného gólu zápasu Róbert Džugan priznal, že po druhej tretine sa v šatni spomínal vianočný zápas s Košicami v Steel Aréne, keď Spišiaci rovnako vyhrávali po dvoch tretinách 4:0 a napokon zápas v ich prospech rozhodlo až predĺženie.

„Aj dnes sme tam mali nejaký niekoľkominútový výpadok, čo bolo hneď vidieť. Práve to je ten problém, ktorý sa nám stáva, to musíme naozaj vyriešiť. Musíme si k tomu sadnúť, vydiskutovať si to a nájsť riešenie,“ poznamenal Džugan, podľa ktorého diváci videli vybičovaný play off zápas.

„Vybičované to je už od tej minuloročnej semifinálovej série. Slovenské jadrá v mužstvách ostali rovnaké, takže zápasy majú možno trochu emócie naviac, čo je super.

Chodí aj viac divákov a aj nám sa vtedy lepšie hrá,“ nadviazal kapitán Rapáč, ktorý gólom a asistenciou dosiahol métu 300 kanadských bodov v extralige za 130 gólov a 170 asistencií v 543 zápasoch:

„Ste ma prekvapili. Je to určite fajn, keby mi to niekto povedal pred pár rokmi, tak asi neuverím. Určite ma to teší. Hlavne, že som zdravý a keď môžem pomôcť mužstvu aj nejakými bodmi, tak je to plus navyše.“