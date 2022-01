Spišiaci čakali na podobný výsledok viac ako desaťročie. Tréner vyzdvihol brankára

V prebiehajúcej sezóne sa Košičania tešili dvakrát po výsledkoch 7:1 a 5:1. "Sme radi, že sa nám podarilo zdolať Košice. Vedeli sme, že je to kvalitný súper a dnes to aj dokázali. My sme mali dobrú disciplínu a konečne sme strelil viac ako dva góly. Dali sme do hry srdce a rozhodol tímový výkon.

Výborný výkon podal brankár Marcel Melicherčík, to bolo to hlavné, prečo sme vyhrali tento zápas," povedal Mosnár. Jeho tím zvíťazil aj naprie sak citeľným stratám, keď sa k absentujúcim útočníkom Jurajovi Majdanovi a Filipovi Vrábeľovi pridali aj potrestaní obrancovia Arvin Atwal a Matt Petgrave, ktorý je s 29 bodmi (9+20) najproduktívnejší hráč tímu.

V zostave košického tímu chýbali pre zdravotné problémy obranca Eduard Šedivý a prvýkrát v sezóne aj útočník Allan McPherson. Zverenci Kalleho Kaskinena aj na Spiši potvrdili svoju januárovú bilanciu, v rámci ktorej striedajú víťazstvá s prehrami.

"Hokej je jednoduchá hra. Musíte byť pripravení na súboj od prvej do poslednej minúty. Bojovať o stratené puky, hádzať sa do striel a ísť za víťazstvom. V tomto smere bola Spišská Nová Ves dnes lepšia a zaslúžene vyhrala," poznamenal Kaskinen po tom, ako sa náskok jeho tímu pred Spišskou Novou Vsou stiahol na 4 body.