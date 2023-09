Trpí duševnou chorobou. Kým spoluhráči hrali vo finále, on sa liečil

Kľúčovým momentom bolo decembrové stretnutie proti Winnipegu. To nedochytal z dôvodu choroby. Po vyliečení sa z chrípky začal mať obavy z chorôb a trpel nespavosťou.

Dospelo to do bodu, keď sa rozhodol vyhľadať odbornú pomoc. Napokon to znamenalo, že s mužstvom nebol ani počas rozprávkovej jazdy do finále play-off.

Hoci ho sklamalo, že to nemohol zažiť na vlastnej koži, vie, že urobil správne rozhodnutie. Polepšilo sa mu a chce pokračovať v dobre rozbehnutej kariére.

"Stále môžem byť brankárom, akým sa chcem stať a stále verím, že jedného dňa budem môcť patriť k najlepším v súťaži. Možno sa mi to podarí tento rok, možno ďalší, možno o tri, štyri či päť, neviem. Ale viem, čo som schopný dokázať," vyhlásil 22-ročný Američan, ktorý sa pripravuje na sezónu s prvým tímom Cats.