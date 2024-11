S odpoveďou neváhal. Nováčik v reprezentácii je šťastný za možnosť

"Myslím si, že tímy experimentujú s rôznymi hráčmi, ktorí by možno nehrali v iných zápasoch. Všetci hrajú rýchlo a práve to očakávam aj od našich hráčov. Aby sme mohli útočiť, nechceme cúvať.

Bohužiaľ, v tom zápase si obnovil zranenie, takže nebol schopný zo zdravotných dôvodov. A to isté platí aj o Oliverovi Turanovi. Veľmi ma to mrzí, pretože si mohol pripísať prvé štarty.

"Vedeli sme, že Marek mal zranenie už trošku skôr. Hral 19 minút počas duelu s Olomoucom. Nejak som dúfal, že tak ako to vyzeralo pozitívne, že to aj nakoniec dopadne s tým rozhodnutím, že bude reprezentovať.

Ďalogu nahradí v roli najskúsenejšieho reprezentanta v počte duelov jeho spoluhráč a útočník z klubu Lukáš Cingel.

"Vôbec som o tom ani nevedel, čiže to ani nevnímam." Tridsaťdvaročný center skóroval v uplynulých dvoch zápasoch za Brno. Vlani sa presadil vo všetkých troch dueloch počas Nemeckého pohára, no to by rád vymenil v tomto roku za tímový úspech:

"Skôr, aby sme uhrali to prvé miesto. To by bolo super, ale to je otázka až na ďalšie dni. Musíme sa hlavne dobre nachystať na prvý zápas," zdôraznil pre TASR.

Po prvý raz si v reprezentácii zahrá obranca Žiak zo Spišskej Novej Vsi, ktorá je lídrom Tipos extraligy.

