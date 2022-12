Kanaďan s výnimočným výkonom. Napodobnil Pálffyho či Haščáka

Domácich však opäť trápila mizerná koncovka, čo slovanisti využili. Hostia položili základ úspechu najmä v oslabeniach, ktorých ubránili až deväť.

"Chceli sme aktívnou hrou získať prevahu. Keby sme dali prvý gól, uvoľnilo by to trochu ruky, nohy a hráčom by začala fungovať aj hlava. My sme však nevedeli dať gól z ničoho," povedal Stavjaňa.