Toľko zranení a chorôb bol extrém. Országh: Nominácia na ZOH bude do konca roka

Na snímke hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu.
Fotogaléria (21)
Na snímke hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu. (Autor: TASR)
TASR|13. dec 2025 o 10:22
ShareTweet0

Jeho zverenci sa po víťazstvách nad Nórskom a Lotyšskom stali víťazmi domáceho turnaja.

Tréner slovenských hokejistov Vladimír Országh musel počas domáceho turnaja pod názvom Vianočný Kaufland Cup riešiť mimoriadne nepriaznivú situáciu.

Pred akciou i počas nej mu vypadlo zo zostavy veľké množstvo hráčov a maródka mu narušila určité plány.

Generálku pred zimnými olympijskými hrami v Miláne (6.-22. februára) však jeho zverenci zvládli a po víťazstvách nad Nórskom 7:4 a Lotyšskom 3:2 po predĺžení sa stali víťazmi turnaja.

Z pôvodnej nominácie najskôr vypadli brankár Stanislav Škorvánek, obranca Peter Čerešňák a útočníci Tomáš Tatar, Marek Hrivík a Miloš Kelemen.

K tomu sa zranili ešte aj pôvodní náhradníci. Pred zápasom s Lotyšskom sa zranil Lukáš Cingel, ďalší útočníci Marek Hecl s Andrejom Kukučom sa vrátili do klubov a nečakane ochorel Samuel Takáč.

„Patrí to k tomu, jednoducho takto to vyšlo. Bol to extrém, toľko zranení a chorôb, to sa naozaj nevidí často, ale ja som rád, že tí chalani, ktorí prišli, tak nám pomohli. Či to boli chalani z extraligy, alebo chalani z Čiech. Takže my sme radi, že sme to zvládli.

Musíme byť na také veci nachystaní, zranenia a choroby jednoducho patria k hre a je na nás, aby sme nejako zareagovali,“ uviedol tréner SR

VIDEO: Vladimír Országh

A dodal: „Samozrejme nás mrzí, že niektorých sme nevideli, niektorých sme chceli vidieť dvakrát, aby sme si niečo potvrdili, ale takto to jednoducho je.“

V druhom zápase proti Lotyšom mal Országh k dispozícii až osem obrancov a len 11 útočníkov a tak obrancu Mislava Rosandiča postavil na pozíciu zaskakujúceho útočníka.

„Mali sme trošku inú predstavu, chceli sme si vyskúšať určité veci. Ale maródka bola naozaj extrémna hlavne v tom, že nám vypadli skoro všetci hráči posledné 2-3 dni pred turnajom, alebo počas neho.

Veľmi ťažko sa to nahrádzalo, ale na druhú stranu sme videli veľa dobrých výkonov, individuálnych i tímových.

Či to boli nejaké dvojice - trojice, takže nás to posunulo niekde ďalej. Ja to stále hovorím, ono to nie je len o olympiáde, ale je to aj o majstrovstvách sveta. Je možné, že veľa z týchto chalanov tam bude hrať, takže to sú pre nás veľmi dôležité informácie smerom do budúcna,“ dodal kormidelník Slovákov.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Lotyšsko (Vianočný Kaufland Cup 2025)
Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Lotyšsko.
Brankár Lotyšska Ivars Punnenovs počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Lotyšsko.
Karlis Ozolins (Lotyšsko) a Dávid Mudrák (Slovensko) počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Lotyšsko.
Hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh a tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Lotyšsko.
21 fotografií
Richards Bukarts (Lotyšsko), ilip Krivošík (Slovensko) a Rudolfs Polcs (Lotyšsko) počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Lotyšsko.Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay (uprostred) a manažér Miroslav Šatan pred zápasom Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Lotyšsko.Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay (uprostred) a manažér Miroslav Šatan pred zápasom Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Lotyšsko.Gólová radosť Lotyšska počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Lotyšsko.Hlavný tréner Lotyšska Harijs Vitolinš počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Lotyšsko. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Lotyšsko.Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Lotyšsko.Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Lotyšsko.Hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh a tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay.Michal Ivan (Slovensko), Sandis Smons (Lotyšsko) a brankár slovenskej reprezentácie Eugen Rabčan počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu.Filip Krivošík (Slovensko) a Rudolfs Polcs (Lotyšsko) počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu.Brankár slovenskej reprezentácie Eugen Rabčan a Filip Krivošík (Slovensko) počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Lotyšsko.Brankár slovenskej reprezentácie Eugen Rabčan a Markus Komulus (Lotyšsko) počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu.Brankár slovenskej reprezentácie Eugen Rabčan a Markus Komulus (Lotyšsko) počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Lotyšsko.Dávid Mudrák (Slovensko) a Martins Dzierkals (Lotyšsko) počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Lotyšsko.Hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Lotyšsko.Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay (uprostred) a manažér Miroslav Šatan pred zápasom Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Lotyšsko.

Slovákov čakajú v roku 2026 dva vrcholy sezóny, okrem ZOH v Taliansku aj svetový šampionát vo Švajčiarsku.

V príprave pred týmito turnajmi sa predstavili ešte aj v novembri na Nemeckom pohári. Tam zdolali Rakúsko 6:2 a Lotyšsko 4:1, s Nemeckom prehrali 0:3.

Počas tejto akcie i domáceho turnaja sa tak bojovalo o miestenky. Výrazne si o ňu zapýtal Matúš Sukeľ, ten dal v Nemecku 5 gólov a na domácom podujatí pridal ďalší.

„Každý jeden hráč sa chce o olympiádu pobiť. Niekto je možno viditeľnejší gólovo, niekto niekde inde v nejakých malých veciach ako sú súboje, či blokované strely. Každý jeden k tomu prispel tým svojím.

´Suki´ ma fazónu, my sme za to len radi, ale nie je to o jednom hráčovi, alebo o jednej formácii.“

Realizačný tím teraz bude sledovať hráčov vo svojich kluboch a už aj pomaly zapĺňať súpisku na ZOH. „Termín je do konca decembra, takže to budeme musieť nejakým spôsobom dať dokopy.

Zverejniť ju môžeme o niečo neskôr, ale do toho 31. decembra musíme mať rozhodnutie. Je to ešte nejaký čas, môže sa stať všetko, bude tam dovtedy veľa zápasov či už v Amerike, alebo v Európe.

Videli sme aj teraz, že zranenia sú súčasťou hry a zostava môže byť nakoniec úplne iná ako tá, ktorú zverejníme. Ale to už predbieham,“ informoval Országh.

Kormidelník SR tiež ešte nevedel odpovedať na otázku, koľko chce pod olympijskými kruhmi obrancov a útočníkov: „To ešte musíme prebrať.

Musíme zhodnotiť, či budeme brať navyše nejakých obrancov, alebo zoberieme extra útočníkov. To ešte bude na dlhšiu debatu.“

Tabuľka: Vianočný Kaufland Cup 2025

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Slovensko

2

1

1

0

0

10:6

5

2.

Lotyšsko

2

1

0

1

0

6:3

4

3.

Nórsko

2

0

0

0

2

4:11

0

Reprezentácie

    Na snímke hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu.
    Na snímke hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu.
    Toľko zranení a chorôb bol extrém. Országh: Nominácia na ZOH bude do konca roka
    dnes 10:22
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Toľko zranení a chorôb bol extrém. Országh: Nominácia na ZOH bude do konca roka