ONLINE: Slovensko - USA dnes LIVE, Hlinka Gretzky Cup 2025 (skupina B)

TRENČÍN. Slovenskí hokejisti do 18 rokov dnes odohrajú svoj prvý zápas v rámci prestížneho turnaja Hlinka Gretzky Cup 2025. Ich súperom bude USA.
Slováci odohrajú všetky zápasy skupiny B na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne. Postupne nastúpia ešte proti Nemecku a Švédsku.
ONLINE: Slovensko U18 - USA U18 dnes (Hlinka Gretzky Cup 2025, skupina B, pondelok, Trenčín, LIVE)
Hlinka Gretzky Cup Skupina B 2025/2026
11.08.2025 o 19:00
1. kolo
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
USA
Prehľad
Rozhodca: Hronský, Crman – Hercog, D. Konc ml..
Prenos
Dnes štartuje Hlinka Gretzky Cup 2025, medzinárodný turnaj hráčov do 18 rokov. Koná sa od 11. do 16. augusta. Skupina A, v ktorej sa predstavia Česko, Kanada, Fínsko a Švajčiarsko, sa hrá v Brne. V skupine B sa nachádzajú Slovensko, USA, Švédsko a Nemecko, hracím mestom je Trenčín.
Na úvod čaká našich reprezentantov duel proti USA. Úvodné buly je naplánované na 19:00.
Záverečná nominácia Slovenska na Hlinka Gretzky Cup 2025:
Brankári: Denis Čelko (HC Oceláři Třinec/ČR), Samuel Hrenák (HK Dukla Trenčín).
Obrancovia: Tibor Baran (Windy City Storm/USA), Roderik Černák (HC Slovan Bratislava-mládež), Tomáš Dedík (HOBA Bratislava), Jakub Floriš (Lukko Rauma/Fín.), Adam Goljer (HK Dukla Trenčín), Filip Kovalčík (HK Dukla Trenčín), Michal Maršálek (Boston Hockey Academy/USA), Dávid Stančík (HC Košice).
Útočníci: Lucian Bernát (Tappara Tampere/Fín.), Juraj Jonas Ďurčo (Charlottetown Islanders/Kan.), Samuel Hybský (HKM Zvolen), Jonáš Kopačka (Lidingö Vikings/Švéd.), Alexej Kubat (HC Olomouc/ČR), Matúš Lukáčik (Prince George Spruce Kings/Kan.), Ivan Matta (HK Dukla Michalovce- mládež), Adam Obušek (HOBA Bratislava), Oliver Ozogány (Tri-City Storm/USA), Michal Plančár (SaiPa Lappeenranta/Fín.), Juraj Rausa (HKM Zvolen), Kristián Rezničák (HK Dukla Trenčín), Matej Stankoven (HC Slovan Bratislava-mládež), Ondrej Tariška (KalPa Kuopio/Fín.), Tobias Zvolenský (HKM Zvolen).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.