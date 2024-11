V 14 opustil domov, študuje na dvoch školách. Odmena? Čaká ho najlepšia juniorka na svete

CLEVELAND. Je to pocta, ktorej sa dostane len tým najperspektívnejším hokejistom.

Stal sa úplne prvým tendrovaným hráčom do USHL na rok 2025. Vybrala si ho organizácia Tri-City Storm, kde v minulosti pôsobili jeho krajania Štefan Bohucký, Michal Lukáč, Rastislav Špirko, Jaroslav Markovič, Tomáš Troliga, Radoslav Illo a naposledy Richard Buri.

No po sezóne a pol v tamojších akadémiách je isté, že ho ako veľmi perspektívnu vyhliadku nevnímajú len Slováci, ale aj Američania, ktorí rok čo rok vypúšťajú do hokejového sveta najväčšie talenty.

Mladík sa narodil 16. januára 2009 v Bratislave. Do Ameriky odišiel nezvyčajne skoro, už ako 14-ročný.

“Tender” v tejto juniorke znamená, že si klub zaistí služby hráča ešte pred draftom do USHL. Vzhľadom na to má tendrovaný hráč zaistenú miestenku v klube, ktorý si ho vybral, a v lige môže hrať už od 15 rokov.

Pravidlo funguje od roku 2012, no doposiaľ bolo takýmto spôsobom zvolených len 110 hráčov, a to napriek skutočnosti, že má každý z 15 klubov možnosť si v každej sezóne vybrať dvoch. Má to totiž háčik - tendrovaný hráč znamená odobratie voľby v prvom kole draftu.

Ozogány sa stal prvým tendrovaným Slovákom v dejinách.

Táto situácia je výhodou pre obe strany. Klub má zaistený objekt záujmu, hráč istotu pôsobenia v prestížnej juniorke.

Verí, že sa nestratí

Ozogány sa ocitol v spoločnosti mnohých hráčov z NHL a súčasných veľkých talentov. Tender majú za sebou Andrej Svečnikov z Caroliny, Kyle Connor z Winnipegu, Ivan Provorov z Columbusu, Mikey Anderson z Los Angeles, trojka draftu 2023 Adam Fantilli či posledná draftová jednotka Macklin Celebrini.

“Vždy bolo mojim snom byť v kategórii hráčov s veľkými predpokladmi na úspešnú kariéru. Musím však ešte veľa trénovať, aby som dosiahol ich úroveň,” uvedomuje si mladík s vysokými ambíciami.