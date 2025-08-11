Švédi deklasovali súpera desiatimi gólmi. Nemci sa nezmohli ani na jeden

Švédski hokejisti do 20 rokov.
Švédski hokejisti do 20 rokov. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|11. aug 2025 o 17:53
Tri korunky vstúpili do turnaja bez zľutovania.

Hlinka Gretzky Cup 2025 - skupina B

Nemecko - Švédsko 0:10 (0:4, 0:1, 0:5)

Góly:  9. Isaksson (Cilthe), 10. Karlsson (Nordmark, Elofsson), 15. Kim (Isaksson, Holtet), 16. Nordmark (Bartholdsson, Gustafsson), 31. Holmertz (Hermansson, Nordmark), 42. Hermansson (Palme), 46. Bartholdsson (Nordmark), 48. Holmertz, 57. Kim (Isaksson), 59. Josbrant (Andersson, Karlsson)

TRENČÍN. Švédski hokejisti do 18 rokov zdolali v úvodnom zápase skupiny B na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2025 rovesníkov z Nemecka jednoznačne 10:0.

Stretnutie hostil Zimný štadión Pavla Demitru v Trenčíne.

Do semifinále postúpia prvé dva tímy z každej skupiny. Slovenských reprezentantov čakal od 19.00 h zápas proti USA.

Tabuľka skupiny B

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body


Švédsko

1

1

0

0

0

10:0

3


USA

0

0

0

0

0

0:0

0


Slovensko

0

0

0

0

0

0:0

0


Nemecko

1

0

0

0

1

0:10

0

