Bez divákov aj trénera. Slovákov čaká v Piešťanoch trojica súperov

BRATISLAVA. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov sa v novembrovej asociačnej prestávke predstaví na domácom Turnaji štyroch krajín v Piešťanoch.

Prevažnú časť nominácie aj teraz tvoria hráči s ročníkom narodenia 2004, kmeňovým pre národný tím do 18 rokov v sezóne 2021/2022.

"Chceme vidieť čo najviac chlapcov z daného ročníka, čo je dôležité pred majstrovstvami sveta do 18 rokov.

Hrať sa bude bez divákov

Súpermi slovenskej "osemnástky" na turnaji v Piešťanoch budú Dáni, Bielorusi a Nemci. Podujatie sa na základe odporúčaní súvisiacich so zhoršovaním pandemickej situácie uskutoční pravdepodobne bez prítomnosti divákov.

"Nerád by som hovoril o konkrétnych výsledkoch, nechceme stavať vzdušné zámky. Do každého zápasu pôjdeme s jasným cieľom, a to zvíťaziť.

V prvom rade ide o to, aby sme chalanov, ktorí dostanú príležitosť v medzinárodných dueloch, mali možnosť rozvíjať a posúvať ďalej," dodal Sýkora.