Považania zvládli pozíciu favorita. Hviezdil skúsený útočník známy z pôsobenia v Nitre

Tipos SHL - vložený zápas 62. kola
JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HK ‘95 Považská Bystrica 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)
Góly: 53. Regináč (Kizák) – 16. Ligas (Tománek, Rufati), 27. Tománek (Galimov, Zemko), 33. Tománek (Kadyrov, Rufati).
Rozhodcovia: Bachúrik, Novák – Jonák, Šramaty, vylúčenia: 3:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.
Hokejisti HK ‘95 Považská Bystrica zvíťazili vo štvrtkovom vloženom stretnutí Tipos SHL nad JOJ ŠPORT Slovensko 18 3:1. Považania uspeli po troch prehrách za sebou.
Podiel na všetkých troch góloch svojho tímu mal útočník Roman Tománek, ktorý dvakrát skóroval a pridal aj asistenciu. Považskej Bystrici patrí s 52 bodmi priebežné 8. miesto v tabuľke.