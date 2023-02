Osemnástka vyhrala Turnaj Vladimíra Dzurillu. Nezabránila tomu ani prehra po nájazdoch

/zdroj: SZĽH/

Tibor Tartaľ, tréner Slovenska: "Hrali sme veľmi veľa v oslabení a najdôležitejšie sme neubránili minútu pre koncom tretej tretiny, keď Nemci odvolali brankára a skórovali. Potešilo nás, že sme vyhrali turnaj, no sklamala nás prehra v tomto zápase. Negatívne hodnotíme množstvo vylúčení našich hráčov, ale za povzbudivé považujeme ako sme dokázali ubrániť oslabenia. Pred nadchádzajúcim šampionátom sa musíme zlepšiť vo všetkých herných činnostiach."

Juraj Pekarčík, hráč Slovenska: "Škoda, že sme neuspeli v zápase proti Nemcom aj napriek veľkej snahe. Nakoniec sa to nepodarilo, ale ideme ďalej a už myslíme na MS. Sme dobrý kolektív, turnaj bol vo výbornom svetle okrem druhého stretnutia proti Japonsku, keď sme nemali dobrý začiatok. Našťastie to pre nás skončilo najlepšie ako mohlo. Som spokojný so svojím výkonom."