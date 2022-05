Slovenských hokejistov trápia zranenia. Netrénoval iba Pospíšil

Na štvrtkovom tréningu boli všetci hráči okrem Pospíšila. "Kristián má narazený štvorhlavý sval, jeho štart je otázny. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Skúsi to ráno na rozkorčuľovaní a uvidíme.

HELSINKI. Po zápase so Švajčiarskom trápia slovenských hokejistov na MS v hokeji 2022 zdravotné problémy.

"Stále je to len hokej, no musíme hrať ďalej. Proti Švajčiarom to bol náš najhorší výkon na turnaji, ale máme pred sebou tri zápasy a tie ideme vyhrať," povedal útočník Adam Liška po prehre 3:5.

Prezradil, že hráči si k nemu niečo povedali aj bez trénerov: "Treba sa sústrediť na potrebné kroky. Na večernom mítingu si povieme viac vecí, rozoberieme si určite aj presilovku. Mali sme aj míting len my hráči, povedali sme si niečo."

Šancu v ďalších zápasoch by mohol dostať aj center Andrej Kollár, ktorého realizačný tím dopísal na súpisku. "Ja sa z toho teším, budem čakať na šancu. Pôjdem na 100 percent a budem sa snažiť ukázať, čo viem.

Nádej, že nastúpim, je asi malá, je to na tréneroch. Ale som pripravený," povedal Kollár, ktorý si naposledy zahral v príprave pred MS v Žiline proti Francúzsku na Kaufland Cupe: "Snažím sa odvtedy udržiavať v kondícii. Som oddýchnutý a keď ma vypustia na ľad, pôjdem ´bomby´."

