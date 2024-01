Sedem najzaujímavejších momentov Slovenska na MS juniorov 2024

GÖTEBORG. MS v hokeji do 20 rokov 2024 vyvrcholili piatkovým finále medzi USA a domácim Švédskom. Slovensko zostalo znova bez medaily, podobne ako pred rokom prehralo vo štvrťfinále 3:4 po predĺžení.

Historická výhra proti Česku

Hneď v prvom zápase turnaja slovenskí juniori narazili na českých rovesníkov. Do tohto duelu platilo, že sme si s nimi na MS do 20 rokov zmerali sily sedemnásťkrát, pričom sme vyhrali len v štyroch prípadoch.

Najvyššie víťazstvo sme zaknihovali vo štvrťfinále pri našom bronzovom úspechu na MS 2015 v Kanade, kde sme našich východných susedov porazili 3:0. Pritom mali v kádri také mená ako Dávid Pastrňák, Pavel Zacha či Jakub Vrána.

Vo Švédsku sme našou výhrou 6:2 stanovili nové maximum a bude to zápas, na ktorý sa bude určite spomínať. Šesťgólová studená sprcha pri vstupe do turnaja českých hokejistov prebrala natoľko, že to napokon dotiahli až k medailám.