VIDEO: Debakel v priamom prenose. Lepšiu prvú tretinu malo Slovensko pred vyše 30 rokmi

Peter Cehlárik oslavuje gól proti Rakúsku na Nemeckom pohári 2025.
Peter Cehlárik oslavuje gól proti Rakúsku na Nemeckom pohári 2025. (Autor: DEB/City-Press GmbH)
Sportnet|6. nov 2025 o 13:36
Historicky najlepšia prvá tretina skončila výsledkom 9:1.

LANDSHUT. Slovenská hokejová reprezentácia vstúpila do Nemeckého pohára 2025 doslova ukážkovo.

V pozícii obhajcu trofeje nastúpila vo štvrtok proti Rakúsku, no zápas sa v prvej tretine premenil na exhibíciu.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Rakúsko (Nemecký pohár 2025)
Zľava Samuel Kňažko, Peter Cehlírik a Oliver Okuliar oslavujú gól v zápase Slovensko - Rakúsko
Fanúšikovia Slovenska
Patrik Koch a Lukas Haudum v zápase Slovensko - Rakúsko
Lukas Haudum v zápase Slovensko - Rakúsko
Zverenci trénera Vladimíra Országha sa ujali vedenia už po necelých dvoch minútach zásluhou Maxima Čajkoviča. V polovici prvej časti hry bolo po góloch Petra Cehlárika a Matúša Sukeľa už 3:0.

Výborný začiatok spečatili ešte Viliam Čacho a druhý presný zásah pridal Sukeľ. Slováci po prvej tretine vyhrávali nad Rakúskom 5:0.

VIDEO: Prvý gól Maxima Čajkoviča

Podobný vstup do zápasu malo Slovensko naposledy pred vyše 30 rokmi. Na MS B-kategórie 1995 v Bratislave vyhrávalo nad Japonskom 6:0. Zápas sa nakoniec skončil výsledkom 9:3.

Dvakrát sa presadil terajší šéf SZĽH Miroslav Šatan a po jednom góle pridali Ihnačák, Šťastný, Plavucha, Cíger, Jánoš, Pucher a Kolník.

Najlepšiu prvú tretinu v histórii odohrali slovenskí hokejisti v roku 1994 počas prípravy. Na prievidzskom zimáku vyhrávali nad Maďarskom 9:1, po skončení zápasu 15:1.

Hetrik vtedy strelil Plavucha, po dva góly pridali Daňo, Miklík a Šatan a po jednom presnom zásahu zaznamenali Kledrowetz, Lipiansky, Rybovič, Konštek, Pucher a Pohorelec.

O sedem gólov viedli Slováci po prvej tretine v 1993 proti Francúzsku (14:0). Náskok o päť gólov mali v rovnakom roku proti výberu Kanady (11:0) na St. Gervais – Mont Blanc Cupe.

