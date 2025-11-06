VIDEO: Debakel v priamom prenose. Lepšiu prvú tretinu malo Slovensko pred vyše 30 rokmi

LANDSHUT. Slovenská hokejová reprezentácia vstúpila do Nemeckého pohára 2025 doslova ukážkovo.
V pozícii obhajcu trofeje nastúpila vo štvrtok proti Rakúsku, no zápas sa v prvej tretine premenil na exhibíciu.
Zverenci trénera Vladimíra Országha sa ujali vedenia už po necelých dvoch minútach zásluhou Maxima Čajkoviča. V polovici prvej časti hry bolo po góloch Petra Cehlárika a Matúša Sukeľa už 3:0.
Výborný začiatok spečatili ešte Viliam Čacho a druhý presný zásah pridal Sukeľ. Slováci po prvej tretine vyhrávali nad Rakúskom 5:0.
VIDEO: Prvý gól Maxima Čajkoviča
Podobný vstup do zápasu malo Slovensko naposledy pred vyše 30 rokmi. Na MS B-kategórie 1995 v Bratislave vyhrávalo nad Japonskom 6:0. Zápas sa nakoniec skončil výsledkom 9:3.
Dvakrát sa presadil terajší šéf SZĽH Miroslav Šatan a po jednom góle pridali Ihnačák, Šťastný, Plavucha, Cíger, Jánoš, Pucher a Kolník.
Najlepšiu prvú tretinu v histórii odohrali slovenskí hokejisti v roku 1994 počas prípravy. Na prievidzskom zimáku vyhrávali nad Maďarskom 9:1, po skončení zápasu 15:1.
Hetrik vtedy strelil Plavucha, po dva góly pridali Daňo, Miklík a Šatan a po jednom presnom zásahu zaznamenali Kledrowetz, Lipiansky, Rybovič, Konštek, Pucher a Pohorelec.
O sedem gólov viedli Slováci po prvej tretine v 1993 proti Francúzsku (14:0). Náskok o päť gólov mali v rovnakom roku proti výberu Kanady (11:0) na St. Gervais – Mont Blanc Cupe.