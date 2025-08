Pri oslavách storočnice má jasný cieľ. Nitra udržala opory aj získala kvalitné posily

NITRA. Hokejisti HK Nitra začali prípravu na sezónu, v ktorej budú chcieť nadviazať na finálové účasti z uplynulých dvoch ročníkov. Corgoňov k majstrovským ambíciám predurčuje sila kádra, keďže mužstvo spod Zobora udržalo pokope drvivú väčšinu tímu a navyše sa posilnilo o kvalitných hráčov. Azda najsilnejšie slovenské gro tímu v súťaži doplnili útočníci Michal Krištof s Matejom Paulovičom - dvojička, ktorá z Nitry odišla pred siedmimi rokmi s nálepkou najproduktívnejšej v sezóne 2017/18.

Zostalo viacero kľúčových hráčov

Nitrania prežili smoliarsky záver predošlého ročníka, keď vo finálovej sérii s Košicami padli proti „oceliarom“ až v predĺžení siedmeho stretnutia. Nitriansky klub v roku 2025 oslavuje svoju storočnicu a všetko podriaďuje tímovému úspechu. „Bol to prvý tímový tréning, keď sme sa zamerali na veci, ktoré chceme vidieť v hre. Pre nás je dôležité, že sú tu hráči, ktorých sme chceli a sú zdraví. Všetko sa iba začína, čaká nás množstvo práce, ale na hráčoch vidíme, že sa tešia na novú sezónu a sú ochotní pracovať,“ uviedol hlavný tréner Andrej Kmeč, ktorý pokračuje s asistentmi Ivanom Švarným a Dušanom Milom.

Vedeniu klubu sa podarilo udržať kanoniera Samuela Bučeka, ktorý však začne ročník neskôr, keďže podstúpil operáciu kolena. Zmluvu má aj účastník MS v Štokholme útočník Sebastián Čederle, o ktorého bol záujem v zahraničí. V defenzíve si udržala Nitra obrannú dvojicu Marko Stacha a Martin Vitaloš, ktorá patrila k najlepším v predošlom ročníku. Do obrany pribudol ofenzívny Američan Zach Osburn, ktorý v sezóne 2022/23 hral za Duklu Michalovce. Nitra si udržala aj najproduktívnejšie duo uplynulej play-off (Josh Passolt a Robby Jackson). Kmeč má tak k dispozícii tím s najvyššími ambíciami:

„Niektorí hráči mali podpísané zmluvy a vedeli sme, že by to malo zostať pokope. Snažili sme sa to doplniť o hráčov, ktorých ponúkal trh. Vyšlo nám to možno aj nad očakávania. Sme radi za príchod Krištofa či Pauloviča. Svedčí to aj o práci vedenia a celého klubu, že v momente, keď sa hráči vracajú zo zahraničia, tak ich vieme dotiahnuť do Nitry.“

Program prípravných zápasov HK Nitra piatok, 15. augusta: HK Nitra – Budapest Jégkorong Akadémia

utorok, 19. augusta: Ferencváros Budapešť – HK Nitra

piatok, 22. augusta: Black Wings Linz – HK Nitra

utorok, 26. augusta: HK Nitra - Piráti Chomutov

piatok, 29. augusta: Ferencváros Budapešť - HK Nitra

utorok, 2. septembra: HK Nitra – University of Saskatchewan

štvrtok, 4. septembra: HK Nitra – VHK Robe Vsetín

Krištof: Mám iba dobré spomienky Najhorúcejšou témou bol práve príchod Krištofa s Paulovičom. Nemenej rezonovalo pokračovanie kapitána Branislava Mezeia, ktorého čaká dvanásta sezóna v drese rodnej Nitry, pričom 8. októbra dovŕši 45 rokov. „Braňo je pilier v kabíne aj na ľade. Sme radi, že zdravotný stav a chuť mu naďalej umožňujú pokračovať,“ povedal iba o tri roky starší Kmeč.

Nitriansky kormidelník sa vyjadril aj k príchodu Krištofa a Pauloviča, ktorí obnovia spoluprácu. V sezóne 2017/18 hrali bok po boku v elitnom útoku Nitry a spolu nazbierali v dlhodobej časti 110 bodov, pričom obaja skončili v prvej päťke kanadského bodovania. „Mali dobré kariéry, keď odchádzali z Nitry. Vtedy ich spolupráca fungovala a určite to takto minimálne zo začiatku skúsime a uvidíme, ako to pôjde. Sezóna je dlhá a môže sa to vyvinúť akokoľvek, no začnú spolu,“ reagoval 48-ročný kouč. Nitru čaká zaberačka v posilňovni, tréningy na ľade a do prvého stretnutia chcú ísť čo najviac zžití s herným systémom. Bez kontaktu zatiaľ trénoval Jakub Lacka, na tréningu sa na pár minút objavil aj útočník Filip Bajtek.

Okrem Bučeka chýbal Passolt, ktorý sa pripojí po vlastnej svadbe. Klub momentálne pracuje ešte na príchode obrancu. „Lacka by mohol stihnúť začiatok ligy. Uvidíme, či aj nejaké prípravné zápasy. U Bajteka si nemyslím, že stihne úvod ročníka. Jeho absencia by však mala byť kratšia ako v prípade Bučeka, kde sme vedeli, že koleno bolo operované. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať a ako bude reagovať s rastúcou záťažou,“ povedal Kmeč, ktorý si uvedomuje, že Nitru čaká 100-ročnicová sezóna, čo je istý záväzok: „Myslím si, že uplynulých 10 rokov dokazuje Nitra, že hrá stále špicu. Určite nechceme dávať latku nižšie, bol titul, v minulej sezóne sa prehralo finále v siedmom zápase. Určite urobíme maximum pre to, aby sme sériu týchto úspechov natiahli.“

Krištof má za sebou pôsobenia vo Fínsku, Česku, Rusku a Švajčiarsku. Do materského klubu sa vracia na konte s piatimi účasťami na MS a dvoma olympijskými štartmi (z Pekingu má bronz). „Mám na Nitru iba dobré spomienky. Sedem rokov dozadu to bola jedna z mojich najlepších sezón a dostalo ma to do sveta. Som rád, že som doma, konečne po rokoch nemusíme nič baliť. Možnosť to nebola jediná, ale pre mňa osobne áno. Neviem si predstaviť, že by som na Slovensku išiel niekam inam,“ poznamenal Krištof. Po úvodnom tréningu na ľade sa k slovu dostal aj Paulovič: „Som rád, že som sa vrátil tam, kde to poznám. Nitru som sledoval všetkých sedem rokov, viem, že má nejaký štandard a dúfam, že v tom budeme pokračovať.“