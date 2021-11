Ramsay mu povedal, že je na neho hrdý: Zapotil som sa ako nikdy v živote

Celý týždeň v reprezentácii ubehol neuveriteľne rýchlo. Pocity sú skvelé. Turnaj v Nemecku som si veľmi užil. Spoznal som nových chlapcov. Boli sme výborná partia. Sú to pre mňa zároveň obrovské skúsenosti do ďalšej fázy mojej kariéry.

Nováčikovia vo futbalovej reprezentácii musia spievať pred všetkými hráčmi aj realizačným tímom ľudovú pieseň. Je to podobné aj v hokeji?

Áno, chlapci nám vraveli, že bežným zvykom je niečo zaspievať alebo zatancovať. Som celkom rád, že nás to minulo (smiech). Asi by mi to bolo trápne. Samozrejme, ak by som to mal urobiť nevyhýbal by som sa tomu.

Ste lepší spevák alebo tanečník?