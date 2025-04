Dvojgóloví strelci i čisté konto. Slovenskí hokejisti vyhrali prvý zápas v príprave

Vladimír Országh, tréner SR: „Vždy určuje spokojnosť konečný výsledok, včera sme síce boli spokojní s hrou, ale nie s výsledkom. Dnes panuje spokojnosť s oboma. Pre nás je to dôležité víťazstvo hlavne na psychiku, pretože nás čaká ťažký dvojzápas v Česku. Oba zápasy sme odohrali veľmi solídne. Dnes sme si za tým išli, dali sme góly, boli sme aktívnejší. Čo mňa teší, že sme si to postrážili v tretej tretine.“

Andrej Kukuča, útočník SR a autor dvoch gólov: „Nemali sme toľko striel, ale boli sme efektívnejší a zvládli sme zápas do víťazného konca, za čo sme radi. Ja som sa cítil dobre, dal som rýchly gól, čo mi pomohlo. Pozerám sa na to z týždňa na týždeň a chcem sa udržať v tíme čo najdlhšie. Každý gól ma teší, o to viac, že je to v národnom tíme.“

Maxim Čajkovič, útočník SR, v zápase dvojgólový: „Bolo to super, už dlhšie som nedal za Slovensko gól. Bol to skvelý pocit, môj prvý v seniorskej reprezentácii, takže som rád, že to tam konečne padlo. Viac ma však teší víťazstvo po troch ťažkých zápasoch, v ktorých sme mali na výhru, ale vždy nám to ušlo.“