Máme veľa mladého talentu a rýchlosti, chválil asistent. Vyzdvihol aj kvalitu Nemecka

Ide o to, že kto nás vo februári zaujme a potom je to i o šťastí, forme a zdraví," uviedol na pondelkovom tlačovom brífingu v Banskej Bystrici asistent trénera slovenskej reprezentácie Peter Frühauf, ktorý vyzdvihol nomináciu mladých hráčov i zo strany súpera:

Uvidíme koľko z nich padne do koša, z ktorého budeme vyberať hráčov na majstrovstvá sveta. Cesta je pre nich dlhá, ale reálna. Stalo sa to napríklad už Františkovi Gajdošovi, ale aj ďalším mladým hráčom v minulosti.

"Tešíme sa, že v tíme máme veľa mladého talentu a rýchlosti. To je na čo dbáme pri každej skladbe nominácie. Verím, že talentovaní, šikovní a inteligentní chlapci sa dokážu popasovať s krátkym časom na prípravu a menšími skúsenosťami.

Ja cítim zlepšenie v tejto sezóne, aj keď veľa času na ľade nedostávam, no som mladý a musím si to vybojovať," povedal Petrovský na zraze.

"Aj Nemci majú tieto mladé ročníky talentované. Minulý rok a najmä rok predtým nás prekvapili vyspelosťou v takom mladom veku, hrali nepríjemný, rýchly a tvrdý hokej. Na to všetko pripravujeme chalanov. Očakávame vyrovnané zápasy a myslím si, že sa bude na čo pozerať."

V nominácii sa ocitol aj domáci brankár z radov Banskej Bystrice Eugen Rabčan, ktorý už má za sebou jeden reprezentačný štart a to práve proti Nemecku pred dvoma rokmi v Košiciach s výsledkom 1:3.

"Oproti tomu duelu spred dvoch rokov mám viac skúseností. Verím, že to zúročím. V poslednej dobe chytám pravidelne, nominácia ma až tak neprekvapila. Vedel som, že keď budem podávať dobré výkony, tak by to mohlo prísť.

Som za to veľmi rád a verím, že to aj na ľade reprezentácii splatím. Pred vypredaným hľadiskom si to treba užiť a hlavne podať zodpovedné výkony. Nerozmýšľam dopredu, treba zvládnuť tieto dva zápasy pred nami tak, ako sa patrí," prezradil 23-ročný Rabčan.

Premiérový aj Faith

Premiéru v reprezentačnom drese zažije v 22-rokoch banskobystrický útočník Roman Faith. Patrí medzi najproduktívnejších Slovákov v aktuálnom ročníku Tipos extraligy, keď v 44 zápasoch nazbieral 35 bodov:

"Som rád, že môžem byť tu. Zápasy ukážu, na čom som. Dám do toho sto percent. Spoznal som v šatni mnohých chlapcov, je iná ako naša bystrická, väčšia. Teším sa na zápasy."