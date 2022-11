Slovensko nastúpi na tretí zápas na Nemeckom pohári proti domácej reprezentácii Nemecka. Stretnutie sa začína o 14:30.



Naši reprezentanti ťahali v doterajších zápasoch za kratší koniec. Rakúsku sme podľahli 2:3 po predĺžení, včera sme síce proti Dánom stiahli trojgólové manko, no opäť nám to v predĺžení nevyšlo a prehrali sme tentokrát 3:4. V tabuľke nám patrí tretia priečka so ziskom dvoch bodov.



Nemecko je prvé, na konte má 5 bodov. V prvom zápase zdolalo Dánsko 3:2 po predĺžení, následne si poradilo aj s Rakúskom a zdolalo ho 3:0.