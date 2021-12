Škaredé tetovanie, odfarbené vlasy a plač po Rusoch. Nagy spomína na Winnipeg

Po víťazstve 5:4 nad Švédskom na MS juniorov si preberali historické bronzové medaily. V súboji s Tre Kronor, za ktorých nastúpili aj bratia Sedinovci, sa hetrikom zaskvel kapitán LADISLAV NAGY . Košický odchovanec nazbieral spomedzi Slovákov na turnaji najviac kanadských bodov. Jemu, aj mnohým ďalším, pootvoril úspech na šampionáte dvere do NHL.

Mali sme v tíme viacero chlapcov, ktorí pôsobili v zámorských juniorských súťažiach. Či už to bol Miro Zálešák alebo nebohý Zoltán Bátovský, s ktorými som si zahral v prvej formácii.

Aký najlepší zážitok ste si z turnaja odniesli?

Po postupe do semifinále z prvého miesta sme sa s chlapcami celé mužstvo dohodli, že si ideme prefarbiť vlasy. Už si presne nespomeniem, aká to bola farba. Niečo medzi svetlo žltou a bielou. Napokon sme boli všetci odfarbený inak (smiech).

Nespomeniem si, komu to napadlo ako prvému, ale všetci sme sa na tom v šatni zhodli. Napokon to dopadlo úsmevne. Ešte aj po skončení turnaja, keď som sa vrátil do klubu v Halifaxe, som hral nejaký čas s prefarbenými vlasmi.

K tímu ste sa pred šampionátom pripojili ako posledný. Tréner Ján Filc v dávnejšom rozhovore spomínal, že vás prišli na letisko prekvapiť aj s kapitánskym céčkom. Zaskočilo vás to vtedy?