Humenné opúšťa ďalší hráč na vlastnú žiadosť, na skúšku pribudol slovenský útočník

Do kádra nováčika Tipos extraligy by mohol pribudnúť útočník Patrik Oško, ktorý absolvuje skúšku. Klub informoval o zmenách v kádri na sociálnych sieťach.

Michalík prišiel do Humenného pred sezónou 2023/2024 z materského Liptovského Mikuláša. V drese extraligového nováčika nastúpil do 11 zápasov, v ktorých nebodoval a do štatistík si pripísal päť mínusových bodov.