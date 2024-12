Slováci si na domácom turnaji veria. Pohár môžu získať tretíkrát v rade

Slováci sa zišli pod Tatrami v pondelok, do stredajšieho zápasu absolvujú dve tréningové jednotky. Tak ako každý rok mali tréneri problémy so zraneniami nominovaných hráčov.

S Lotyšmi to bude zase veľmi vyrovnané. Očakávame veľmi súbojový zápas a možno rozhodne jeden gól, ale určite to bude mať tempo," povedal Ramsayho asistent.

"Možno sa na papieri zdá, že skúsenosť nám chýba, ale zase tu bude mladícka dravosť a hlad. Bude to veľká výzva, ale my veríme týmto chlapcom, sú tu výborní hokejisti.

"Samozrejme, je to pre nás všetkých veľká výzva a tešíme sa, že budeme hrať v domácom prostredí. Každý zápas chceme vyhrať a pôjdeme do toho na sto percent.

Súčasťou nominácie je aj jeden nováčik. Po prvý raz si v A-tíme zahrá Turan z Popradu. Kapitán a obranca "kamzíkov" mal absolvovať premiéru v národnom drese A-tímu už na Nemeckom pohári, ale vtedy ho nešťastne vyradilo zranenie.

"Popravde už som to nečakal. Ale veľmi ma to potešilo, keď som sa dozvedel, že dostanem šancu. O to viac to teší, že som v domácom prostredí a budem sa snažiť z toho vyťažiť čo najviac.

Som rád, že som sa nakoniec dostal do tohto tímu a verím, že to bude pre mňa len plus," povedal Turan, ktorý Slovensko dosiaľ reprezentoval v mládežníckych kategóriách, naposledy na juniorskom šampionáte 2021 v Kanade.

Lotyši majú v tíme päticu hráčov pôsobiacich v Tipos extralige. Dvojicu brankárov Gustavsa Grigalsa z Trenčína a Mareka Mitensa (HK Spišská Nová Ves).

V obrane sa predstaví Markuss Komuls, ktorý hrá za Nové Zámky a dvaja útočníci Renars Krastenbergs (HK Dukla Ingema Michalovce) a Haralds Egle (HK 32 Liptovský Mikuláš).