Slafkovský? Kvôli fanúšikom by sme ho tu radi videli, hovorí Feneš

Feneš a jeho kolegovia pracujú od úvodu sezóny so širším okruhom hráčov. Zatiaľ im chýbajú najväčšie opory, ktoré čakajú súboje v play-off v domácich aj zahraničných súťažiach. Po prvom bloku prejde aktuálna súpiska viacerými zmenami.

PIEŠŤANY. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov odštartovala v pondelok 28. marca v Piešťanoch záverečnú prípravu pred domácim turnajom A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie.

Do kádra pribudnú nové mená a viacerí hokejisti ho budú musieť opustiť. "Na prvom tréningu máme troch brankárov a 23 hráčov, máme teda päť formácií. Všetci sú zdraví a plní očakávania," povedal na zraze Feneš.

Slovákov pred šampionátom posilnia aj Peter Repčík s Markusom Suchým. Z hráčov pôsobiacich v zámorí rokuje vedenie reprezentácie so Servácom Petrovským a Viliamom Kmecom.

V prvom kole play-off slovenskej extraligy však proti sebe hrajú Nitra (Sýkora a Nemec) a Poprad (Mešár), z tejto trojice tak nejaký hráč zrejme príde.

"Budeme to všetko sledovať a čakať čo sa udeje. Kmec a Petrovský sú otvorení, je tu šanca, že prídu. Všetci majú záujem reprezentovať, je to pre nich výzva hrať MS doma.

Slafkovskému sa darí, čo nás teší, tiež by sme ho radi privítali. Ale o ňom sa budeme rozprávať až keď jeho tím vypadne z play off. Ale už len kvôli fanúšikom by sme ho tu radi videli," vysvetlil Feneš.