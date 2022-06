Slafkovský či Nemec na odložených MS dvadsiatok? Chcú prísť, vraví Feneš

BRATISLAVA. Slovenských hokejových reprezentantov do 20 rokov čaká v strede júna druhá časť prípravy na preložené majstrovstvá sveta, ktoré sa od 9. augusta budú konať v kanadskom Edmontone.

Po absolvovaní telefonátov cítim zo strany hráčov obrovský záujem hrať na svetovom šampionáte napriek netypickému letnému termínu. Pre trénerský štáb je to výborná správa," myslí si Feneš.

"Je veľký predpoklad, že v tom čase nám bude chýbať zopár hráčov, ktorí sa zúčastnia na nováčikovských kempoch v tímoch NHL v termíne od 10. do 16. júla. Sú to však takí kvalitní hokejisti, že na majstrovstvá sveta budú pripravení.

Šéf lavičky reprezentácie do 20 rokov sa neobáva toho, že by nemal dostatok kvalitných hráčov na šampionát. Počíta však aj s tými, ktorých čaká v júli draft nováčikov do zámorskej NHL.

"Čas ukáže. S chlapcami pravidelne komunikujem a oni chcú prísť. Momentálne však nedokážeme získať všetky potrebné informácie. Musíme počkať na draft. Sme však optimisti. Ideme pracovať s veľkou skupinou hráčov – konkrétne s ročníkmi narodenia 2002, 2003, 2004 a najväčšími talentami z ročníka 2005.