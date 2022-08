Hokejisti Košíc začali prípravu bez legionárov, z jedného sa môže stať Slovák

Útočník Jakub Linet nastupoval v košickom drese počas sezóny 2021/2022 v rámci hosťovania zo Žiliny.

Podľa dohody sa po jeho konci vrátil pod Dubeň a sezónu dohral v drese tamojších "vlkov".

Spokojnosť s výkonmi v Košiciach však vyústila do opätovného záujmu a podpisu riadnej zmluvy.

"Po mojom odchode, resp. návrate do Žiliny sme s košickým klubom zostali v kontakte. Už po baráži s Liptovským Mikulášom sa mi manažér Gabriel Spilar ozval s tým, že by bol rád, keby som sa vrátil.

V Košiciach boli so mnou spokojní a to ma teší. Aj teraz sa pokúsim nesklamať a podávať čo najlepšie výkony. Tvorí sa veľmi silné mužstvo. Všetko sa ukáže až na ľade, no myslím si, že to vyzerá veľmi dobre," poznamenal Linet.