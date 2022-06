Nemám problém s tým, aby na Slovensku hrali Rusi, vraví šéf Spišiakov

Od fanúšikov cítime obrovskú podporu. Sú pre nás hnacím motorom. Ohromne nás prekvapili záujmom o permanentky. Vážime si to o to viac, že na východe je situácia z finančného hľadiska úplne odlišná ako na západe či strede Slovenska. Napriek tomu máme predaných o sto percent viac permanentiek ako vlani o tomto čase. Momentálne sme na čísle vyše 300 predaných permanentiek.

Na sociálnych sieťach zaujal fanúšikov aj ich dizajn. Polovicu tvorí hlava rysa a druhú tvár jedného zo štyroch hráčov. Kto dizajn vymyslel?

Prišiel s tým náš grafik, ktorý s nami spolupracuje odkedy som sa vrátil do klubu. Je veľmi šikovný a sme radi, že sa zapáčil verejnosti. Sú to práve takéto moderné myšlienky, ktorými sa chceme prezentovať. Asi to nebol hlavný dôvod, pre ktorý sa ľudia rozhodli k ich kúpe, ale bolo to veľké plus. Nemá to nikto iný na Slovensku.