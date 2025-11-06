Slovenské hokejistky uspeli aj vo svojom druhom dueli. Víťazný gól strelila hráčka Popradu

Fotka zo zápasu Slovensko - Francúzsko na Nemeckom pohári 2025.
Fotogaléria (87)
Fotka zo zápasu Slovensko - Francúzsko na Nemeckom pohári 2025. (Autor: TASR)
TASR|6. nov 2025 o 18:44
Na turnaji si ešte zmerajú sily s domácimi účastníčkami elitnej kategórie MS Nemkami.

Nemecký pohár - ženy

Francúzsko - Slovensko 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Góly: 38. Boudinová - 24. Jancsóová, 51. Bednáriková

LANDSHUT. Slovenské hokejistky zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na Nemeckom pohári v Landshute.

Vo štvrtkovom dueli zdolali Francúzky 2:1, keď v 51. minúte rozhodla o triumfe útočníčka ŽHK Poprad Simone Martina Bednáriková.

Zverenky trénera Miroslava Mosnára už v stredu zvíťazili nad Maďarkami 3:2, keď otočili stav z 0:2.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Francúzsko (Nemecký pohár žien 2025)
Na snímke sprava brankárka Lívia Debnárová (Slovensko) a Margot Huot Marchandová (Francúzsko) počas zápasu Francúzsko - Slovensko na Nemeckom pohári žien.
Na snímke uprostred Nikola Rumanová (Slovensko), vľavo Lucie Quartoová a Margot Huot Marchandová (Francúzsko) počas zápasu Francúzsko - Slovensko na Nemeckom pohári žien.
Na snímke sprava brankárka Lívia Debnárová, Lilien Benáková (obe Slovensko) a Margot Huot Marchandová (Francúzsko) počas zápasu Francúzsko - Slovensko na Nemeckom pohári žien.
Na snímke zľava brankárka Lívia Debnárová (Slovensko) a Clara Rozierová (Francúzsko) počas zápasu Francúzsko - Slovensko na Nemeckom pohári žien.
87 fotografií
Na turnaji si ešte zmerajú sily s domácimi účastníčkami elitnej kategórie MS Nemkami. Tie v stredajšom dueli vyhrali nad Francúzskom 3:2 po nájazdoch.

Tabuľka: Nemecký pohár žien

Reprezentácie

    Fotka zo zápasu Slovensko - Francúzsko na Nemeckom pohári 2025.
    Fotka zo zápasu Slovensko - Francúzsko na Nemeckom pohári 2025.
    dnes 18:44|1
