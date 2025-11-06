Slovenské hokejistky uspeli aj vo svojom druhom dueli. Víťazný gól strelila hráčka Popradu

Nemecký pohár - ženy
Francúzsko - Slovensko 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly: 38. Boudinová - 24. Jancsóová, 51. Bednáriková
LANDSHUT. Slovenské hokejistky zvíťazili aj vo svojom druhom zápase na Nemeckom pohári v Landshute.
Vo štvrtkovom dueli zdolali Francúzky 2:1, keď v 51. minúte rozhodla o triumfe útočníčka ŽHK Poprad Simone Martina Bednáriková.
Zverenky trénera Miroslava Mosnára už v stredu zvíťazili nad Maďarkami 3:2, keď otočili stav z 0:2.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Francúzsko (Nemecký pohár žien 2025)
Na turnaji si ešte zmerajú sily s domácimi účastníčkami elitnej kategórie MS Nemkami. Tie v stredajšom dueli vyhrali nad Francúzskom 3:2 po nájazdoch.