Česi nám utiekli o dva parníky, nemáme trénerov, ale animátorov (Hokejový BOSS)

Nový rok je tu a s ním aj nový diel relácie Hokejový BOSS. A veru že, zas to bola výživná debata.
Moderátor Stanislav Benčat sa s hosťami, Ondrom Rusnákom a Brankom Radivojevičom rozprával najskôr o téme skončených MS hráčov do 20 rokov, úrovni slovenského mládežníckeho hokeja, o hráčoch i tréneroch. Následne prišli na rad aj ďalšie témy.
Zlato z juniorského šampionátu brali Švédi, striebro získali Česi. Náš niekdajší „brat“ dokazuje, že v práci s mládežou je na úplne inej úrovni, ako Slovensko.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Česi, ktorí za posledných päť rokov hrali vždy minimálne v semifinále, získali štvrtú medailu, druhú striebornú.
„Len sa potvrdilo to, čo asi dlhodobo vieme, Česi sú úplne inde ako my,“ konštatoval Stano Benčat.
„Absolútny súhlas. Oni sú nie že parník, ale dva parníky pred nami. Základňa hráčov, tréneri, štadióny, všetko,“ pridal sa Branko Radivojevič.
Niekdajší skvelý hokejový útočník sa vyjadril aj k synovi Lukovi, ktorý reprezentoval Slovensko na šampionáte. Čo všetko povedal, aj to nájdete v novom vydaní Hokejového BOSS-a.
Tešiť sa môžete aj na rubriku Neni Týždňa, ako aj BOSS Týždňa.
Okrem šampionátu hráčov do 20 rokov sa trio diskutujúcich venovalo aj dianiu v Tipsport lige, Ondro pripravil predpokladanú zostavu Slovenska na olympijské hry.
Slovenský hokejový zväz ju predstaví vo štvrtok 8. januára.
