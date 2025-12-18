Osemnástka bola blízko k prvej výhre. O náskok prišla v záverečných minútach

Tipos SHL - vložený zápas
JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HC BIT markets TEBS Bratislava 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
Góly: 14. Friedl (Macák) - 52. Dej (Kršák, Volkov), 54. Karaffa (Hamráček, Buc), 58. Jakubík (Zahradník, Bodnár)
Rozhodovali: Bachúrik, Vido - Šramaty, Rehák
Vylúčení: 6:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 689
SR18: Hrenák - Stančík, Tóth, Požgay, Dedík, Šuranyi, Varga, Syrný, Hazucha - Macák, Lukáčik, Kizák - Ondrejčák, Repka, Brath - Regináč, Friedl, Kopačka - Vrtiel
TEBS Bratislava: Haronik - Kršák, Fatul, Hauser, Knižka, Volkov, Černák, Habda, Karaffa - Hamráček, Buc, Géci - Zahradník, Jakubík, Bodnár - Včelka, Dej - Šramatý, Petráš, Trebula
Hokejisti TEBS Bratislava bodovali v treťom stretnutí Tipos SHL za sebou.
Vo štvrtkovom vloženom zápase zdolali tím JOJ ŠPORT Slovensko 18 3:1, všetky tri góly strelili v záverečnej tretine.
Slovenskí mladíci v tejto sezóne dosiaľ nebodovali.