Osemnástka bola blízko k prvej výhre. O náskok prišla v záverečných minútach

Hráči Slovenska do 18 rokov.
Hráči Slovenska do 18 rokov. (Autor: TASR)
TASR|18. dec 2025 o 13:29
Osemnástka viedla od úvodnej tretiny o jeden gól.

Tipos SHL - vložený zápas

JOJ ŠPORT Slovensko 18 - HC BIT markets TEBS Bratislava 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Góly: 14. Friedl (Macák) - 52. Dej (Kršák, Volkov), 54. Karaffa (Hamráček, Buc), 58. Jakubík (Zahradník, Bodnár)

Rozhodovali: Bachúrik, Vido - Šramaty, Rehák

Vylúčení: 6:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0

Diváci: 689

SR18: Hrenák - Stančík, Tóth, Požgay, Dedík, Šuranyi, Varga, Syrný, Hazucha - Macák, Lukáčik, Kizák - Ondrejčák, Repka, Brath - Regináč, Friedl, Kopačka - Vrtiel

TEBS Bratislava: Haronik - Kršák, Fatul, Hauser, Knižka, Volkov, Černák, Habda, Karaffa - Hamráček, Buc, Géci - Zahradník, Jakubík, Bodnár - Včelka, Dej - Šramatý, Petráš, Trebula

Hokejisti TEBS Bratislava bodovali v treťom stretnutí Tipos SHL za sebou.

Vo štvrtkovom vloženom zápase zdolali tím JOJ ŠPORT Slovensko 18 3:1, všetky tri góly strelili v záverečnej tretine.

Slovenskí mladíci v tejto sezóne dosiaľ nebodovali.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    Hráči Slovenska do 18 rokov.
    Hráči Slovenska do 18 rokov.
    Osemnástka bola blízko k prvej výhre. O náskok prišla v záverečných minútach
    dnes 13:29
