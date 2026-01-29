Slovenská osemnástka nestrelila favoritovi ani gól a prehrala rozdielom triedy

Tipos SHL - vložený zápas
JOJ ŠPORT Slovensko 18 - MHA Martin 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Góly: 6. Babka (Markovič, Jakubík), 10. Burzík (Lavička, Markovič), 28. Vybiral (Fujerík, Markovič)
Rozhodovali: Adamec, Žák - Moravčík, Lepieš, vylúčenia: 2:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 35
Slovensko U18: Hrenák – Varga, Požgay, Dedík, Tóth, Vrtiel, Syrný – Potočka, Karšay, Tariška – Rezničák, Repka, Brath – Obušek, Friedl, Regináč – Kizák
Martin: Bernát – Myšiak, Jakub, Lavička, Burzík, Bakala, Eperješi – Fafrák, Barto, Paulíny – Fujerík, Markovič, Vybiral – Melcher, Babka, Uram – Stročka, Thomka, Rešetár
Hráči Martina zvíťazili vo vloženom zápase Tipos Slovenskej hokejovej ligy (SBL) nad JOJ ŠPORT Slovensko 18 v Piešťanoch 3:0.
Pre hostí je to tretie víťazstvo z uplynulých štyroch stretnutí, v tabuľke sú na tretej pozícii s 80 bodmi.