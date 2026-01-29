Slovenská osemnástka nestrelila favoritovi ani gól a prehrala rozdielom triedy

Hokejisti MHA Martin.
Hokejisti MHA Martin. (Autor: Facebook/MHA Martin)
TASR|29. jan 2026 o 15:28
Pre hostí je to tretie víťazstvo z uplynulých štyroch stretnutí.

Tipos SHL - vložený zápas

JOJ ŠPORT Slovensko 18 - MHA Martin 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Góly: 6. Babka (Markovič, Jakubík), 10. Burzík (Lavička, Markovič), 28. Vybiral (Fujerík, Markovič)

Rozhodovali: Adamec, Žák - Moravčík, Lepieš, vylúčenia: 2:3 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

Diváci: 35

Slovensko U18: Hrenák – Varga, Požgay, Dedík, Tóth, Vrtiel, Syrný – Potočka, Karšay, Tariška – Rezničák, Repka, Brath – Obušek, Friedl, Regináč – Kizák

Martin: Bernát – Myšiak, Jakub, Lavička, Burzík, Bakala, Eperješi – Fafrák, Barto, Paulíny – Fujerík, Markovič, Vybiral – Melcher, Babka, Uram – Stročka, Thomka, Rešetár

Hráči Martina zvíťazili vo vloženom zápase Tipos Slovenskej hokejovej ligy (SBL) nad JOJ ŠPORT Slovensko 18 v Piešťanoch 3:0.

Pre hostí je to tretie víťazstvo z uplynulých štyroch stretnutí, v tabuľke sú na tretej pozícii s 80 bodmi.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    dnes 15:28
