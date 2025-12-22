Kapitán Citrón, Serso s Crosbym + rekordné číslo 8 (Hokejový BOSS)

Vianočné obdobie je tu a jedným z jeho symbolov sú pre športových nadšencov aj hokejové zápasy a turnaje.
Okrem domácej Tipsport ligy sa priaznivci môžu tešiť aj na zápasy mladíkov na MS hráčov do 20 rokov.
A preto sme si dali v Hokejovom BOSS-ovi špeciálny diel o lige a jeho výnimočnej postave – Michalovi Sersenovi, ale bavili sme sa aj o medzinárodnom hokeji s Richardom Lintnerom.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Dvaja výborní slovenskí hokejisti, dve rozdielne kariéry. Sersen je ikona bratislavského Slovana. V jeho drese odohral vyše 800 zápasov. Na Štefana, 26. decembra, poputuje jeho dres s číslom 8 pod strechu arény, čím sa zaradí medzi najväčšie klubové legendy.
„Začínam byť nervózny. Čaká ma tam príhovor, ceremoniál. Čím viac sa to blíži, tým viac si to uvedomujem,“ povedal s úsmevom.
Zatiaľ čo Sersen je známy vernosťou jednému klubu, Lintner bol „dobrodruh“ a cestovateľ. Pôsobil v množstve tímov.
Kariéru začínal na MS hráčov do 20 rokov. Na šampionáte v roku 1997 bol dokonca kapitán.
„A tak, museli to dať nejakému lídrovi, ale aj chalanovi, čo vedel urobiť náladu a partiu,“ povedal „Citrón“ s tradičným úsmevom na tvári.
Na čo všetko sa môžete tešiť v ďalšom vydaní relácie Hokejový BOSS?
- Aké pocity má Michal Sersen pred ceremóniou?
- Prečo Sersen nikdy nehral na MS hráčov do 20 rokov?
- Ako si spomína na Sidney Crosbyho?
- Aké boli začiatky Slovenska na MS juniorov?
- Prečo bol Rišo Lintner kapitánom dvadsiatky?
- Čo vie dať turnaj dvadsiatok mladým hráčom?
- Kto vyhrá podľa „Citróna“ olympijský turnaj?
- Aké spomienky má Mišo Sersen na začiatky v Slovane?
- Kto sú naj spoluhráči, s ktorými hral?
- Na aké obdobie nerád spomína?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.