Simulant zo Žiliny, Réwayov "prúser", ako dohrajú Michalovce sezónu? (Hokejový BOSS)

V hokejovej Tipsport lige sa za posledné dní udialo opäť množstvo zaujímavých momentov. Horúce témy, pútavá diskusia, to so sebou prináša relácia Hokejový BOSS.
Na čo sa môžete tešiť v novom dieli?
V podcastovom štúdiu si za mikrofón tento raz sadla iba dvojica BOSS-ov. Stano a Ondro. Diskusia však bola znova kvalitná, k čomu prispeli aj horúce témy z prostredia slovenského hokeja.
Žilina má menšiu krízu. Z posledných piatich zápasov prehrala štyri, naposledy doma so Slovanom.
V zápase proti belasým sa navyše hanebne prezentoval Brenden Miller, ktorý simuloval pri „zákroku“ Senu Acolatseho. Slovanista dostal 2 minúty za údajú hru so zdvihnutou hokejkou, ktorá však ani zďaleka nebola.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
„Toto je veľká hanba. Mal by za to dostať exemplárny trest. Karma ale zafungovala. Žilina presilovku nevyužila a napokon aj zápas prehrala,“ povedal Ondro.
„Že mu to nebolo trápne?!“ doplnil Stano.
Duo diskutujúcich následne ocenilo hráčov Liptovského Mikuláša cenou BOSS-ovia týždňa. Liptáci otočili totiž zápasy s Popradom z 1:3 na 4:3 pp a so Slovanom z 0:3 na 4:3 pp a sn.
No a keď sme pri Liptákoch. V negatívnom slova zmysle znova „zaujal“ Martin Réway, ktorý odkazom na sociálnej sieti avizoval svoj koniec v tíme. Mal spraviť ďalší prúser a následne zaspať na vyšetrenie u doktora.
Ako na to reagovali BOSS-ovia?
A čo ďalšie na vás čaká v novom vydaní relácie Hokejový BOSS?
- Ktorý zápas má prívlastok Tipsport zápas mesiaca?
- Ako vníma Martina Réwaya Ondro Rusnák?
- V čom je nepoučiteľný?
- Majú sa hokejisti viac či menej prezentovať na sociálnych sieťach?
- Nájde si Réway nový klub?
- Aká bola oslava storočnice v Trenčíne?
- Kto sú naj hráči histórie Dukly?
- Čo sa deje v Michalovciach?
- Dohrá tím zo Zemplína sezónu s plným kádrom alebo skončí ako Nové Zámky?
- Ktoré zápasy najbližšieho kola prinesú najväčšiu zápletku?
Odpovede nielen na tieto otázky, ale aj ďalšie zaujímavé témy nájdete v novej epizóde podcastovej relácie Hokejový BOSS.