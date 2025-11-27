Simulant zo Žiliny, Réwayov "prúser", ako dohrajú Michalovce sezónu? (Hokejový BOSS)

Ondrej Rusnák počas nahrávania podcastu Hokejový BOSS.
Ondrej Rusnák počas nahrávania podcastu Hokejový BOSS. (Autor: Honzo Blaško)
Pozrite si a vypočujte si dvanásty diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.

V hokejovej Tipsport lige sa za posledné dní udialo opäť množstvo zaujímavých momentov. Horúce témy, pútavá diskusia, to so sebou prináša relácia Hokejový BOSS.

Na čo sa môžete tešiť v novom dieli?

V podcastovom štúdiu si za mikrofón tento raz sadla iba dvojica BOSS-ov. Stano a Ondro. Diskusia však bola znova kvalitná, k čomu prispeli aj horúce témy z prostredia slovenského hokeja.

Žilina má menšiu krízu. Z posledných piatich zápasov prehrala štyri, naposledy doma so Slovanom.  

V zápase proti belasým sa navyše hanebne prezentoval Brenden Miller, ktorý simuloval pri „zákroku“ Senu Acolatseho. Slovanista dostal 2 minúty za údajú hru so zdvihnutou hokejkou, ktorá však ani zďaleka nebola.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

„Toto je veľká hanba. Mal by za to dostať exemplárny trest. Karma ale zafungovala. Žilina presilovku nevyužila a napokon aj zápas prehrala,“ povedal Ondro.

„Že mu to nebolo trápne?!“ doplnil Stano.

Duo diskutujúcich následne ocenilo hráčov Liptovského Mikuláša cenou BOSS-ovia týždňa. Liptáci otočili totiž zápasy s Popradom z 1:3 na 4:3 pp a so Slovanom z 0:3 na 4:3 pp a sn.

No a keď sme pri Liptákoch. V negatívnom slova zmysle znova „zaujal“ Martin Réway, ktorý odkazom na sociálnej sieti avizoval svoj koniec v tíme. Mal spraviť ďalší prúser a následne zaspať na vyšetrenie u doktora. 

Ako na to reagovali BOSS-ovia?

A čo ďalšie na vás čaká v novom vydaní relácie Hokejový BOSS?

  • Ktorý zápas má prívlastok Tipsport zápas mesiaca?
  • Ako vníma Martina Réwaya Ondro Rusnák?
  • V čom je nepoučiteľný?
  • Majú sa hokejisti viac či menej prezentovať na sociálnych sieťach?
  • Nájde si Réway nový klub?
  • Aká bola oslava storočnice v Trenčíne?
  • Kto sú naj hráči histórie Dukly?
  • Čo sa deje v Michalovciach?
  • Dohrá tím zo Zemplína sezónu s plným kádrom alebo skončí ako Nové Zámky?
  • Ktoré zápasy najbližšieho kola prinesú najväčšiu zápletku?

Odpovede nielen na tieto otázky, ale aj ďalšie zaujímavé témy nájdete v novej epizóde podcastovej relácie Hokejový BOSS.

So štartom novej hokejovej sezóny 2025/2026 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

