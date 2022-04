Strelecky sa trápil, napokon rozhodol. Halama: Museli sme siahnuť na dno síl

Predlžoval sa aj šiesty zápas na martinskom ľade, no už po 25 sekundách nadstaveného času rozhodol o víťazovi celej súťaže v presilovej hre Marek Halama. "Nedokázal som skórovať počas celej série. Stále som si hovoril, že si to odložím na dôležitejší moment. Tie zápasy boli nervózne a náročné. Potrebovali sme si v nich siahnuť naozaj až na dno síl, aby sme zvíťazili.

Škoda vylúčenia v jej závere. Žilina sa vďaka svojej skúsenosti dokázala presadiť, pretlačiť puk do bránky. Séria sa lámala v treťom zápase, ktorý sme nevedeli dotiahnuť do víťazného konca.

Ak by sme vyhrávali 3:0, dnes by sme pohár držali my, možno ešte skôr," zhodnotil na klubovom Facebooku martinský tréner Daniel Babka.



Doplnil tiež niečo o budúcnosti martinského tímu: "O tom, čo bude v budúcnosti, je ešte priskoro hovoriť. Ak sa udrží jadro tímu, verím, že to môže byť dobré.

Práca je už rozrobená, môžeme sa už len posúvať ďalej. Ukázali sme, že vieme hrať, chalani hrajú hlavne srdcom, bojujú. Preto ak udržíme to, čo tu máme, je na čom stavať. Úvod sezóny určite nevyzeral z našej strany ideálne.

Chalani ale pochopili, čo od nich chceme. Snažili sa a uverili, že iba každodenná práca, námaha a tímový duch ich môže doviesť k takémuto výsledku.

Strieborná medaila je pre nich odmenou. Titul by bol krásny, no napriek tomu si vážime zisk strieborných medailí."