Trenčínu vyšla na Slovane taktika. Takáč: Hrali sme úplne laxne, chýbalo nám veľmi veľa

"Trenčín prišiel s veľkým rešpektom a namiesto toho, aby sme to využili, tak sme hrali úplne laxne a čakali sme, že to príde samé.

Dostali sme prvý a potom aj druhý gól, je to samozrejme aj o súperovi. Hrá sa mu potom ľahšie a dostane sebavedomie, ťažko je potom niečo doháňať.

Po druhom góle Trenčanov to bol práve Takáč, ktorý znížil na 2:1 a dal Slovanu nádej na obrat. Dukla však dala ďalšie dva góly a zmarila domácim nádeje.

Súper hral naozaj veľmi dobre, ale nebol tak trpezlivý ako my. Budeme sa snažiť nadviazať na tento výkon. Som naozaj hrdý na náš tím. Defenzíva fungovala skvele na čele s brankárom."

V drese Dukly sa blysol Andrej Krajčovič, autor dvoch gólov a asistencie, Samuel Krajč dal jeden gól a pridal dve asistencie. Krajč bodoval aj v predošlom zápase, po dvoch má na konte päť bodov.

"Som rád, že to takto ide, snáď to bude pokračovať. Tri víťazstvá zo štyroch zápasov nám určite pomáhajú do hlavy. Začíname znova zbierať body, predtým sme mali pár prehier.

Ale mali sme veľa zranených, hrali sme vo veľmi oklieštenej zostave a teraz sa postupne vraciame.

Ukazujeme, že toto mužstvo má kvalitu, ak hráme všetci tak, ako máme," uzavrel Krajč.